25 de Mayo: Coospu debe más de 56 millones de pesos

25 de Mayo.- Se difundieron datos del balances de los últimos 3 años y medio de gestión de la COOSPU que arrojaron una escandalosa deuda que asciende a $56.327.490,34. Hay una Convocatoria a Asamblea hecha para el martes en la que debería presentarse la documentación oficial del balance y realizarse el aval a las listas inscriptas para compulsar por el Consejo, pero hay polémica por el lugar. Se definirá entre hoy y el próximo lunes.

VSNoticias conversó en exclusiva con Jorge Larrazabal, uno de los integrantes de la Lista Verde, quien confirmó la millonaria cifra de la deuda y brindó detalles sobre los balances de los períodos 2014-2015 y 2015-2016 a los que pudieron acceder recientemente, pero que todavía no fueron presentados a la comunidad. La deuda más grande es con APE (Adminstración Provincial de Energía) por $30.817.000; en segundo lugar con los Fiscales por $10.784.888,66; luego hay un ítem identificado como “otras” por $7.603.616, le sigue Proveedores con $6.579.001,68 y el restante Financiera $542.984,00. La suma total de toda la deuda alcanza los $56.327.490,34, monto que se habría generado entre 2014 y 2016. Según explicó Larrazabal, la documentación que pudieron chequear, solo llega hasta mayo de ese año y falta un año completo que aún no ha sido rendido. “Es realmente preocupante como han podido destruir de esta manera a la COOSPU, pero no sorprende porque es el sello característico de la gestión bravista. Fue lo mismo que pasó con el municipio donde dejaron un vaciamiento total y una deuda de 33 millones de pesos”, explicó.

La información trascendió en el marco de una Convocatoria a Asamblea convocada para el martes por la constante insistencia de los socios autoconvocados. Pero aún no está claro dónde se hará. La gestión actual de la COOSPU, en manos del bravismo desde 2012, habría propuesto un sitio que tiene capacidad para 300 personas, mientras que la cooperativa tiene un padrón de asociados que asciende a, por lo menos, 4900 personas. En este momento hay un cónclave entre los apoderados y representantes de las 4 listas y las autoridades de la COOSPU para definir dónde se hará la Asamblea.

Hay 4 listas que pretenden formar parte de la próxima conducción de la COOSPU. La lista Verde, que integra Arrazabal y tiene formación vecinalista, la lista Celeste compuesta por exponentes del radicalismo y dos listas más que son del bravismo. Habrá que esperar al lunes para conocer que sucederá con la presentación del balance y el aval a las listas presentadas.

