A un año de la Tragedia del Carod: Una investigación inconsistente

Por Fabricio Alvarez

Catriel.- ¿Por qué la Fiscalía imputó solamente a Claudio Varreto en la causa de la Tragedia del Carod? ¿Por qué no se indagó a funcionarios del municipio y de Aguas Rionegrinas? ¿Por qué una causa caratulada de homicidio culposo se cierra con un criterio de oportunidad? ¿Por qué a un año de la muerte de Mauro Malmoria se avanzó tan poco en la investigación?

Algunas de las preguntas que florecen a un año de la muerte de un joven de apenas 22 años. Malmoria era operario de la empresa Rimsol que falleció el 19 de noviembre de 2016 a causa de una intoxicación de gas sulfhídrico mientras revisaba una cámara de gas en el barrio Carod.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Varreto, empleado de Rimsol capataz de la cuadrilla, pero la investigación dejó varios cabos sueltos. Había más de una razón para mirar a otros actores. Sin ir más lejos el trabajo del mejoramiento de la red cloacal que realizaban en el Carod surgió como consecuencia de un convenio entre la empresa de Bahía Blanca y el Municipio. A su vez fiscalizado, o al menos debería haberlo estado, por ARSA. Es jurisdicción de la empresa provincial el mantenimiento de las obras referidas a las cloacas. Sin embargo el Ejecutivo para evitar la dilatación que significaría esperar que la obra la realice provincia, puso el dinero y firmó el convenio.

Pero el fiscal, en su momento Marcelo Gómez –ahora es Juez- no avanzó sobre los organismos municipales y provinciales. El por qué no tiene respuestas porque había indicios, al menos para indagar. Por ejemplo un testigo acredita que los operarios no contaban con los elementos de suguridad necesaria. ¿Solo Varreto debía responder a esta obligación?. También trascendió que el sábado en el cual se produjo la tragedia estaban trabajando en horas de la tarde, por encima del horario establecido para realizar ese tipo de tareas. Dos de los testigos y víctimas de la intoxicación aseguraron ante la fiscal adjunta de Catriel Analia Díaz que habían sido contratos de forma irregular por la empresa Rimsol. Y apuntaron contra Varreto como el responsable.

Pero eso no es todo. A un año del hecho la Fiscalía –ahora a cargo de Martín Pezzetta- confirmó que no habrá juicio y que la causa se resolverá con un criterio de oportunidad. El nuevo Código Procesal Penal de Río Negro le otorga al Ministerio Público Fiscal vías alternativas de solución al conflicto. Además le da herramientas para resolver sin el consentimiento de los jueces. En definitiva más poder.

La Fiscalía confirmó que se llegó a un arreglo con la familia de Malmoria y con otros dos de los damnificados en la tragedia. Fueron tres personas además de la víctima fatal. Resta que ubiquen a un cuarto operario para resolver si también acepta un arreglo económico. Hay que recordar que para que pueda hacerse efectivo un criterio de oportunidad como en ese caso, se necesita el consentimiento de la parte querellante.

El nuevo paradigma procesal penal prevé el criterio de oportunidad como una resolución alternativa al conflicto para evitar el juicio, pero encuadrada dentro de un conjunto de variables que bien podrían cuestionar la decisión de la Fiscalía. El artículo 97 del nuevo paradigma procesal sostiene que se puede aplicar dicho criterio “cuando se trate de un hecho insignificante que no afecte gravemente el interés del público”.

Si bien en otro de los ítems sostiene que puede aplicarse en delitos culposos, y esa fue la acusación contra Varreto (homicidio culposo), es una resolución mucho más ligth que las causas que derivaron en la investigación: la muerte de un joven de 22 años en el desarrollo de una obra pública con intervención de una empresa provincial y supervisión del Estado Municipal.

La Justicia no puede imputar al municipio, ni ARSA, ni Rimsol; debe formular cargos contra personas. Varreto en representación de la empresa fue la única persona que la Fiscalía responsabilizó por el homicidio culposo.

Comments

comments