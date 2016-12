Accidente en la 151: Volcó un camión con manzanas que iba a Brasil

Catriel.- Esta noche, a las 21, se produjo el vuelco de un camión que transportaba manzanas en el acceso sur de la localidad, a la altura del km 127, sobre la Ruta Nacional 151. El conductor y único ocupante del rodado tenía golpes leves y se encontraba fuera de peligro.

El camión marca Volvo (dominio IPY-0843) era conducido pAccidente en la 151: Volcó un camión con manzanasor un hombre de 57 años oriundo de Brasil que viajaba solo y se dirigía de Centenario a Rio Grande Do Sul (Brasil) transportando un cargamento de manzanas. Se despistó a la altura del kilómetro 127 y volcó sobre un costado de la calzada de la 151 luego de pasar la torre del acceso sur a gran velocidad y chocar contra un poste de luz, según informó el Oficial Principal Álvarez de Puente Dique, a cargo del operativo de prevención y reordenamiento del tránsito.

El hombre fue atendido por el personal de Salud Pública por un golpe en el lateral derecho, a la altura de las costillas, pero se encontraba consciente y fuera de peligro. Fue trasladado al Hospital para un chequeo más completo y de no mediar ningún problema, retornaría al lugar del accidente para ampliar su declaración. Según le expresó el Oficial Álvarez a este medio no hubo ningún otro vehículo involucrado en la mecánica. “No sabemos bien que le ocurrió, venía a alta velocidad y quizá por desconocer la ruta no alcanzó a maniobrar bien después de la torre. Chocó un poste de luz y volcó sobre un lateral. El conductor estaba lúcido y fue trasladado al Hospital con golpes pero su vida no corría peligro”, manifestó.

A causa del siniestro vial se encontraba personal de Tránsito Puente Dique trabajando para reconducir la circulación de vehículos. Se pusieron en contacto con responsables de la empresa para coordinar el remolque y traslado del rodado, que actualmente obstruye el normal paso de los coches. Al cierre de esta nota, esperaban confirmación si la empresa iba a ocuparse de la operatoria o si la Policía coordinaría la misma a través de una grúa de alguna empresa de servicios local para despejar el área.

