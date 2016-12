Arceo a VSRadio sobre la crisis petrolera: “Están echando gente con políticas mentirosas”

Catriel.- El segundo entrevistado en el último programa del año en VSRadio fue el legislador opositor y presidente del Bloque FpV Facundo Arceo. El edil hizo un balance del 2016, habló de la tensa relación con el oficialismo, la modificatoria de la Ley de Cierre Dominical, el Presupuesto 2017 y las obras que le gustaría ver concretadas, la reforma de la Carta Orgánica, la crisis petrolera y las expectativas para el año que viene, entre otros temas.

El 2016 en la Legislatura. “Fue un año de aprendizaje, fue mi primer año como legislador con mi compañera Daniela Salzotto. Fue duro porque veníamos con expectativas de construir y nos encontramos con una situación de cerrojo del oficialismo que no nos permitió trabajar constructivamente pero son cosas que nos van marcando para el día de mañana, si somos gobierno, que no se produzcan nuevamente”, afirmó.

Ley de Cierre Dominical. “Cuando apareció esa ley nos pareció importante, creo que era productiva, pero marcamos errores básicos como el tema del espacio físico y los horarios. Lo manifestamos en Comisión, durante la sesión y posteriormente. Aunque ellos dicen que lo votamos, pero en realidad marcamos estas pequeños detalles que iban a traer perjuicios para los vecinos y comerciantes”, manifestó.

Las diferencias políticas con el Movic. “La actitud del oficialismo es de cerrarse a ciertas situaciones reales que vivimos. A eso me refiero, que es muy difícil trabajar desde la oposición constructivamente cuando no hay apertura. Después hay cosas en las que estamos en la vereda de enfrente, como la diversificación económica y gastos en los que nosotros creemos que es mejor orientarlos hacia la obra pública, a los barrios, viviendas, cordón cuneta, cloacas que es a lo que tiene que dedicarse la función pública y no a crear proyectos que no se sabe si van a funcionar gastando el dinero que es de todo el pueblo”, planteó.

Presupuesto 2017. “Tenemos un presupuesto muy rico, de casi 500 millones de pesos, donde la masa salarial ocupa solamente un 20%. Queda un dinero muy importante para hacer cosas. Hay obras interesantes, sin dudas. A mi me hubiera gustado hacer más profundización en obra pública y no tanto en obras alternativas como el Polo Porcino, la Fundación, el Matadero. No dejan de ser muy lindos proyectos pero no tenemos animales, son situaciones que no se relacionan”, analizó.

Reforma de Carta Orgánica. “Nos hemos reunido (en el FpV), estamos trabajando. Queremos empaparnos bien de los cambios que se puedan realizar. Es una Carta muy antigua y tenemos que trabajar en conjunto para poder actualizarla en temas puntuales. La vida es muy dinámica y algunos cambios son abruptos asique tenemos que adaptarnos bien a cada situación”, expresó.

Expectativas 2017. “Fue un año muy malo para la actividad petrolera. Tengo una tristeza enorme porque están echando gente con políticas mentirosas desde las empresas grandes, donde no hay una defensa ni desde el Sindicato ni desde el Municipio para nuestros chicos. Todos los días se reciben telegramas de despidos, conciliación en fechas muy delicadas y próximas a la Navidad y Año Nuevo. Siempre me encuentro con gente muy angustiada por la pérdida de trabajo y creo que esta situación se va a profundizar. Quiero que se ilumine el Presidente y cambie su perspectiva y política sobre nuestras economías regionales, que mejore nuestra actividad petrolera, eso va a traer una mejor calidad de vida para nuestra ciudad”, sostuvo.

Saludo final. “Quiero saludar a toda la gente que confío en mí cuando me votó. Con mi compañera -Daniela Salzotto- hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para pelear por lo mejor en situaciones puntales para nuestra localidad. Que Dios nos ilumine y que el año que viene sea mejor para toda nuestra ciudad”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa.

