Arceo sobre la fiscalización del compre rionegrino: “Esto no es una cacería de brujas”

Catriel.- El presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE), Ramiro Arceo, se expresó sobre la firma del convenio entre el municipio y la provincia para fiscaliza el compre rionegrino en yacimientos locales. “Esto no es una cacería de brujas”, señaló.

Arceo explicó la delicada situación que está atravesando el sector hidrocarburífero. “El petroleo convencional está pasando una crisis de coyuntura por niveles muy bajos de valores del barril en el mercado internacional y por los altos costos operativos. Y las operadores ya nos han manifestado, desde hace un año, que no les es rentable hoy invertir. Entonces hay que agudizar el ingenio para garantizar estabilidad”, adujo.

“Hace un mes planteamos en una reunión formal con el Intendente (Carlos Johnston). La torta que había se achicó, y si se achicó, nosotros como ciudadanos y empresas de Catriel tenemos derecho a poder trabajar y llevar para nuestras empresas y gente a lo poco que pueda haber en un futuro inmediato o mediato por la situación que se vive”, opinó.

“Quiero agradecer la proactividad de Carlos (Johnston) porque nosotros hace un mes charlamos formalmente y hoy estamos acá. Quiero insistir en que esto no es una cacería de brujas. Hay muchos trabajos que por ahí no pueden hacer nuestras empresas por cuestiones técnicas pero si no ajustamos un poquito, viviendo la situación que vivimos, a estas operadoras para que otro tipo de trabajos, que si pueden, lo hagan nuestras empresas y nuestra gente, entraríamos en una crisis que seria terminal”, manifestó.

“Nos ponemos a disposición de este nuevo proyecto para trabajar en conjunto y yo creo que esto va a venir muy bien para los próximos tiempos que se vienen”, remató Arceo.

