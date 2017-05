Bustos: “La presidencia (de la Convención) debe recaer en nosotros”

Catriel.- El Convencional electo por el Movic, Marcelo Bustos, conversó con VSNoticias para aclarar la polémica que se suscitó en torno a supuestas exigencias de algunos de sus compañeros para el funcionamiento del organismo. Criticó a su par Daniel Delgado del Socialismo. “Hay que hacerse cargo de lo que uno plantea y vota”, disparó.

Las supuestas “exigencias de lujo” de los Convencionales

En cuanto este punto, Bustos aseguró que la controversia nunca fue por el espacio físico sino por la propuesta de contratar un sectario administrativo y dos colaboradores por bloque. “Nosotros acompañamos la requisitoria presentada al Ejecutivo. La polémica nunca fue por el lugar (se propusieron cinco), sino porque (Daniel) Delgado propone que haya un Secretario y dos colaboradores por bloque. Y el argumento más sólido que tuvo de los colaboradores es que “iban a realizar investigación”. La polémica se dio cuando alguien filtró esta información (de lo que se trabajó en las reuniones) y se hizo público. Cuando se entra a hablar de las “exigencias” de los Convencionales, reaccioné y pedí que se aclare quienes, porque nosotros votamos en contra de esto”, manifestó el Convencional y Delegado de Educación provinicial.

“Esto es muy sencillo, soy muy frontal, todos me conocen y saben como me manejo. Cuando vienen de frente y no me es favorable la situación, me las banco. Después de que se conoció todo, la actitud cambió dentro de las reuniones internas, y resulta que las exigencias eran otras. Pero quien lo propuso así fue él (Delgado) y, menos Movic, el resto votaron todos por eso” apuntó contra quien encabezó la lista del Socialismo y el resto de los bloques opositores.

“El gran problema es que son deshonestos, dicen una cosa y hacen otra. Si vos estás criticando como se manejan los recursos y después vas y pedís una macroestructura, entonces, ¿Cuál es tu criterio?”, increpó.

“Si se hacía de esta manera son cinco secretarios y diez colaboradores, es decir, quince personas más a las que hay que pagarles un sueldo con dinero de la gente”, analizó.

“Nosotros veíamos bien la incorporación de un secretario, pero no tanto los colaboradores. Y es más, el chico Emanuel Deus (PJ) propuso que haya un secretario de bloque (pago por el erario público) pero que el sueldo de los colaboradores salgan de los gastos de cada bloque o del sueldo de los mismo Convencionales. Y el resto no aceptó eso”, concluyó Bustos.

La propuesta de cargos Ad-honorem

“La propuesta nuestra sigue siendo la misma, que los cargos sean ad-honorem. Si la propuesta nuestra pierde, obviamente que está dentro del marco de la democracia, y vamos a cobrar. Después veremos que hacemos. Pero no vamos a cometer el mismo error que cometió Carlos (Johnston) de donar el sueldo, ¿Quién se acuerda de eso? Es más, ni se acuerdan y encima lo atacan todo el tiempo”, expresó el Convencional del Movic.

La figura del Vice-Intendente

“Es igual. Si no sale, no habrá Vice-Intendente. Lo decidirá la votación dentro del marco de la democracia. Que es lo mismo que pasó cuando se propuso un secretario y dos colaboradores. Esa propuesta fue de Delgado y del Socialismo y después la terminaron votando todos. Ahora dicen que es algo preliminar, que todavía no está presentado el presupuesto y van acomodando el discurso porque todo se hizo público. Nosotros como somos del oficialismo, somos a quienes más le van a pegar. Es algo sabido y que hemos asumido. Aprovechan todo. Me atacan a mí, a Adelaida (Torres) y a Nicolás (Sgalla), pero no pasa nada. Es lo que hay y estamos acostumbrados a que sean así las cosas”, subrayó.

El rechazo a la Comisión de Participación Ciudadana

Otra propuesta que generó una fuerte controversia interna fue la propuesta del PJ de crear una Comisión de Iniciativa Popular o Participación Ciudadana. Esta iniciativa fue apoyada por el Socialismo y rechazada por el resto de las fuerzas (Movic, UCR y ARI). Sobre este punto, Bustos manifestó: “No era una Comisión de Iniciativa Popular, era una comisión de recepción de proyectos. Lo que pasa es que hubo varios argumentos (en contra), entre ellos el de (Javier) Shüs (del ARI), que decían que vos habías llegado ahí con propuestas que mostraste en campaña. Entonces la gente te votó por esas propuestas. Después que cada bloque reciba las propuestas externas que quiera y las presente como proyecto dentro de la Convención, es algo que queda a criterio de cada bloque”.

“Lo que no se aceptó fue una comisión de esa naturaleza. No porque no se acepte la opinión de la gente. Si quieren conocer la voluntad popular, cuando se presente el presupuesto, si se cuestiona, pueden hacerlo dándolo a conocer. El presupuesto (para el manejo de la Convención) ya estaba establecido desde antes de la convocatoria. Hay una ley de Convocatoria previa donde se establece cuanto va a ser. Lo estipula la Legislatura y está votado. Obviamente eso se puede mover porque la Convención tiene autonomía para eso. Si la mayoría lo decide, no habrá problema en su modificatoria”, aclaró Bustos.

Preocupaciones

“A mí me preocupa más que hay cuestiones que deberían conocerse de antemano por la gente que ocupa estos cargos. Sobre todo un artículo menor, que señala que los Convencionales tienen derecho a acceder a la información pública, y votaron que quieren tener acceso al pedido de informes. Los que hacemos política hace tiempo sabemos a donde apuntan ese tipo de cuestiones. También sabemos que vos podes hacerlo y no tenés tantas facultades para exigirle al Intendente que te responda o no. Esa fue una discusión que se dio así”, señaló el Convencional oficialista.

“Hay que hacerse cargo de lo que uno plantea y vota. Yo me hago cargo de lo que propongo y que en la nota donde pedimos un lugar, en el marco de una propuesta razonable, lo firmamos desde el bloque nuestro. Ahora, que los demás se hagan cargo cuando proponen que quieren secretarios, asesores, colaboradores y demás. Ahora va a cambiar seguramente, la sociedad va a conocer que es lo que dice cada uno y cual es la posición”, agregó.

La elección de autoridades de la Convención

“Tenemos la convicción y la firmeza de que se debe respetar la voluntad popular y la presidencia debe recaer en nosotros. Pero también es una cuestión que no está tácitamente estipulada. Si hay vocación política y respeto por la democracia la presidencia debe ser del Movic porque es a quien la voluntad popular proclamó justo vencedor, y no por un voto, sino por más de 10 puntos sobre el segundo. Así como consideramos eso, también creemos que alguna de las otras fuerzas puede acceder a algún cargo dentro de las autoridades de la Convención”, remarcó Bustos.

