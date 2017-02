Bustos pidió cautela por el niño que fue derivado a Roca y está en terapia intensiva

Catriel.- El Coordinador Escolar en Catriel, Marcelo Bustos, habló en exclusiva con VSRadio por el caso de un niño que ayer fue derivado a Roca y se encuentra en terapia intensiva. Luego del traslado, en las redes sociales se hicieron muchas especulaciones sobre una posible meningitis, pero el diagnóstico todavía no está. Por eso Bustos pidió tranquilidad y responsabilidad. “A través de las redes sociales se maneja una información que no es tal, como si esto fuera un diagnóstico definitivo, cuando no es así. Hay que esperar. Tuve contacto con la mamá, Roxana, y me puse al servicio de la familia para lo que necesite. Es un diagnóstico presuntivo, el nene está en terapia intensiva y se están esperando los estudios. Estuvo como 10 días con unas anginas y con fiebre”.

Bustos confirmo que no ha clases hoy en el Escuela 21. “Hoy no hay clases no asisten ni educadores ni los chicos por prevención a la Escuela Primaria 21. La familia está preocupada por cómo se manejó la información a través de las redes sociales, porque hasta acá no hay un diagnóstico final. Una vez que tenga el certificado con diagnóstico certero tengo que comunicar a salud escolar y quienes se encargan de llevar el protocolo adelante son ellos”.

Sobre la posibilidad de un caso de meningitis el funcionario provincial explicó que “una vez que tenga el certificado con diagnóstico certero tengo que comunicar a salud escolar y quienes se encargan de llevar el protocolo adelante son ellos”.

“Se maneja información apresurada, a socializar un diagnóstico que todavía no se tiene. Yo estoy en comunicación permanente con la mamá para poder informar pertinentemente. “El Dr. Amaranto me informó que en el día de hoy se va a hacer el diagnóstico, nosotros vamos a esperar esa información así tomamos la decisión y vemos si se activa o no el protocolo y accionamos y de qué manera”, expresó.

