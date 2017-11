Cantilo: Muchas quejas por la fallida entrega de entradas

Catriel.- Luego de una hora y media de espera un puñado de vecinos abandonó el ingreso de la Dirección de Cultura sin conseguir la entrada para el recital de Fabiana Cantilo que fueron a buscar. Si bien los tickets para presenciar el show de la artista estaban estipulados para entregarse de 9 a 13, una funcionaria se hizo presente en el lugar y comunicó que las entradas no habían llegado y que “no sabía” cuánto podía demorar.

La estéril espera y la poca precisión en la comunicación generó muchas quejas entre los presentes quienes estuvieron más de una hora haciendo fila sin saber qué sucedía. Muchos desistieron y se fueron antes de conocer el comunicado oficial.

Antes de las 10 una persona vinculada al municipio abrió el lugar y auguró que en “algunos minutos” se haría el esperado reparte. Sin embargo media hora después una funcionaria confirmó que las entradas no habían llegado y que no sabían “cuándo” estarían a disposición. “La gente de Cultura se encuentra en una reunión en la Legislatura y no sabemos hasta qué hora va a durar”, indicó. Varios se quejaron y calificaron el hecho como una “una falta de respeto” y una “pésima organización” tanto de la entrega como de la comunicación oficial. “Yo tenía mil cosas que hacer, me vine hoy porque se anunció que era hoy y pensé que si venía mañana ya no iba a haber (entradas). Podrían habernos avisado antes”, explicó enojada una vecina.

“No entiendo cómo se puede pifiar tanto en organizar algo tan simple. Yo me pedí la mañana en el trabajo por esto”, sostuvo un hombre de unos 36 años que se retiró muy enojado del lugar.

Finalmente, a 11 de la mañana, la Dirección de Prensa de la Municipalidad emitió un comunicado informando que “la entrega de entradas para el show de Fabiana Cantilo” que iba a comenzar hoy, “se reprograma para los próximos días”. El argumento para justificar lo ocurrido fue que la reprogramación responde “a cuestiones atinentes a la logística del evento” y se aseguró que la nueva fecha para el retiro de entradas será comunicada a futuro por el mismo medio.

Comments

comments