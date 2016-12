Cárdenas a VSRadio sobre el estudio de rinoscopia: “La vida personal tiene que tener un correlato con la correcta vida de funcionario público”

Catriel.- La presidenta de la Legislatura, Juana Cárdenas hizo un balance sobre el año legislativo en VSRadio y tocó todos los temas de actualidad y que atravesaron el órgano legislativo durante este 2016. Se refirió a la destitución del exlegislador Pablo López, a la reciente ordenanza del cierre dominical, y dentro del cambio en la Carta Orgánica a la propuesta sobre un estudio de rinoscopia a los funcionarios públicos. “El 2016 fue muy positivo en el trabajo, más allá de situaciones difíciles en la Legislatura, pudimos dar respuestas que no en todos los casos fueron las que querían escuchar, pero en muchos otros sí lo fueron”, indicó.

Sobre las reformas en la Carta Orgánica que se llevará a cabo el año que viene Cárdenas se refirió a la posibilidad de un estudio de la rinospcopia. “Nos parecía importar dar el debate porque fue un proyecto que se presentó en algún momento. Para algunos está bien y para otros está mal, estaría bueno definirlo y empezar a trabajar desde ese lugar. Todo lo que no está prohibido por ley, se encuentra permitido y nosotros no tenemos por qué poner en duda cuestiones de la vida personal. Ese debate estaría interesantísimo darlo en la comunidad para forjar una constitución que nos incluya a todos. El planteo de una rinoscopia no tiene nada que ver lo que hemos pasado este año con llevar a un juicio político a un legislador. Si es cierto que la vida personal tiene que tener un correlato con la correcta vida de funcionario público”, esgrimió.

Sobre los cambios en la ordenanza del cierre dominical la presidenta de la Legislatura. “Va a ingresar la nota del Ejecutivo para que podamos definir el día de la sesión. Hay acuerdo entre bloques para hacerlo rápido y estaríamos tratándolo pronto para ver el consenso en la cantidad de metros cuadrados”, afirmó.

Escuchá la nota completa con Juana Cárdenas





