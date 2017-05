Cárdenas sobre las viviendas sociales: “Las próximas entregas serán por sorteo”

Catriel.- Así lo confirmó a VSNoticias la Presidente de la Legislatura, Juana Cárdenas quien, junto con el resto de los ediles, estuvo reunida el pasado miércoles con un grupo de madres solteras que solicitó una audiencia con los legisladores y también con el Intendente Carlos Johnston. El jueves 11 de mayo habrá una nueva reunión en la Legislatura para ver avances.

Encuadre legal especifico para viviendas sociales

Según explicó Cárdenas se buscará desarrollar una normativa que encuadre y regule la situación de desarrollo y entrega de viviendas sociales. Actualmente no existe una ley específica al respecto. “Nunca existieron barrios sociales en Catriel. Con la antigua Legislatura se hicieron algunas casas, es cierto, pero eran pocas y nunca se desarrolló un barrio completo como ahora. Falta legislación para viviendas sociales y en eso es en lo que estamos trabajando”, explicó la legisladora del Movic.

Por lo pronto, desde el Ejecutivo que conduce Carlos Johnston, ya se tomó una decisión al respecto: las próximas entregas serán por sorteo y con publicidad del listado de posibles adjudicatarios. “La decisión del Intendente, que bajó una línea muy clara a la Comisión de Adjudicación de Viviendas, fue que las próximas casas se van a sortear. Hoy deben haber entre 700 y 800 pedidos de casas sociales. De ese listado, se irá depurando de acuerdo a ley que tenemos, hasta que queden unos 70 u 80 que serán los casos más urgentes y entre ellos se hará un sorteo para adjudicar el remanente de viviendas sociales que quedan”, detalló Cárdenas. De las 32 viviendas sociales ubicadas en barrio Preiss ya se entregaron 6, por lo cual restan adjudicar unas 26 casas.

“Hoy es la ley de terrenos la que se aplica, porque están sobre terrenos promocionales, no sociales. En el listado de 800 hay gente que debe esperar cumplir con los años y con ciertos requisitos, no quiere decir que no vayan a tener vivienda, sino que se va a organizar para darle un orden de acuerdo a las necesidades más prioritarias”, concluyó.

El déficit habitacional: un karma político de antaño

El problema de viviendas no es nuevo. Viene desde hace varios años. Si bien en los últimos tiempos se ha intentado ir moldeando una solución al déficit habitacional, no es algo que pueda solucionarse de un día para otro. Requiere de políticas públicas orientadas a ello, voluntad política para sostener esa decisión en el tiempo y -especialmente- financiamiento (recursos económicos para poder desarrollar la estrategia que se quiere aplicar). El Ejecutivo, que afortunadamente cuenta con un buen respaldo económico, ha encarado un mix de políticas destinadas a paliar la situación habitacional: desarrollo de viviendas sociales con fondos municipales, de forma conjunta con Provincia, y también ha optado por vender terrenos a los gremios de Catriel para que estos puedan adjudicar a sus afiliados, entre otras iniciativas.

Sin embargo una arista que siempre fue muy criticada, sobre todos por aquellos que aun siguen en lista de espera, es el proceso de adjudicación y entrega de viviendas de todo tipo. Las críticas centrales son por falta de “transparencia” y “publicidad” en el mismo. A raíz de esto se tomó una determinación desde el municipio que puede brindar un principio de solución, pero también traer polémica.

“Así se va a hacer en las próximas entregas que viviendas sociales: por sorteo. Y antes se va a publicar el listado. Entonces si yo sé que una persona que figura en la lista tiene una casa que no figura a nombre de ella, pero sí la alquila o se va a vivir a un lugar precario entre palos y bolsas para obtener otra casa, los vecinos siempre se enteran. Entonces se podrán hacer denuncias anónimas para chequear si realmente esa casa es de la persona. Porque si no está en rentas, no está en la Municipalidad y no figura en ningún lado como propietaria lo única forma de saber si esa casa es de ella es si quien le vendió tiene una copia del boleto de venta. Quedamos en colaborar en implementar este mecanismo para que haya mas transparencia y menos dudas porque hubo situaciones difíciles”, explicó Cárdenas.

Es cierto que hacer la adjudicación por sorteo y darle publicidad al listado de titulares brindará mayor seguridad y blanqueo al proceso, pero el hecho de habilitar denuncias anónimas puede acarrear una problemática más: por un lado, que se realicen sin ningún tipo de sustento intentando provocar un perjuicio ajeno para obtener un beneficio propio, y por otro, la estigmatización de aquel que -con motivos válidos o no- sea denunciado. En este punto se deberá prestar máxima atención y responsabilidad a la hora de chequear la información de cada denuncia para evitar mayores inconvenientes.

El grupo de madres solteras

Luego de la reunión con los legisladores, se acordó que haya un nuevo cónclave el próximo jueves 11 de mayo. “Ellas planteaban que a algunas de ellas no las habían ido a ver, pero que si se habían inscripto. Vimos que estaban muy preocupadas por ciertas situaciones. Nos dejaron un listado con sus datos y contacto. No todas están inscriptas, la mayoría si, pero no todas”, aseguró Juana Cárdenas.

“La próxima reunión va a ser el jueves 11 les vamos a mostrar los adelantos en la ley y escuchar para seguir trabajando en el tema. Hay casos de gente que ha usurpado un terreno y pretendían ponerlo a nombre de ellos, otro caso de una persona que le usurparon su terreno promocional y todavía no ha podido construir, hay varias situaciones y circunstancias especiales que analizar”, agregó.

“Yo realmente les agradecí que se hayan acercado a plantear estas situaciones porque hay cosas que nosotros no tenemos la posibilidad de conocer si no vienen y nos las cuentan”, indicó.

Por otra parte, el grupo de madres solteras dejó en claro su negativa a tratar los casos de forma separada y mantener reuniones individuales con funcionarios públicos. “No quisieron reunirse de a una para plantear su situación particular. Ahí quedamos complicados para ayudar si es que hay un caso urgente. Como Presidenta me comprometí a hacer seguimiento y visitarlas. Me voy a sumar al equipo de Politicas Sociales junto con la legisladora (Jessica) Mash para hacer las visitas por casas sociales y por expediente, que de por sí ya se vienen haciendo siempre”, manifestó Cárdenas.

Debate por la antiguedad

“Hay una propuesta de debate en la sociedad y en la Legislatura sobre si lo justo son 5 o 10 años de antigüedad. Estamos en eso, debatiéndolo entre todos los legisladores. Ahora son 10 años. Hay gente que piensa que es mucho. Y otros piensan que 5 es muy poco tiempo. Está bueno que se de este debate porque nosotros no tenemos la última palabra en esto, si bien somos los que votamos, también escuchamos y tenemos en cuenta la palabra del vecino. Hay gente con muchos años de espera para una vivienda y es una situación difícil”, concluyó Cárdenas.

Comments

comments