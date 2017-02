Carta de lectores sobre la Ruta 151: “Vialidad Nacional es el responsable de los accidentes”

Vengo a denunciar la desidia de Vialidad Nacional, responsable de la Ruta Nacional 151 tramo entre Barda del Medio RN, km. 30 y, el km. 274 -Cerro Centinela- Bardas Coloradas, Puelen o Algarrobo del Águila de La Pampa. Una desidia total, abandono premeditado de la Ruta, pues es tan enorme el deterioro que los pozos son tan profundos y anchos que es imposible sortearlos con el vehículo, son 244 kms. en total. Desde Barda del Medio hasta el Sauzal, 120 kms. El asfalto está deformado, ondulado y con huellas profundas por su mala calidad y el tránsito pesado, a partir del ACA de 25 de Mayo LP, comienza la pesadilla enunciada, una vergüenza el abandono y estoy seguro es por desidia de los responsables pampeanos, pues nunca les ha interesado esa ruta del Oeste que es la que une el SUR con el Centro y el Norte del país. Los hago responsables por dos daños económicos que nos provoca la rotura de los vehículos y el tener que usar caminos alternativos que nos llevan al doble del recorrido. Mas aún, Vialidad Nacional es responsable de los accidentes a personas, por su desidia, hace más de un año que esto ha sido abandonado y creo deliberadamente buscando no se qué. Les advierto, no se cubren con los tres o cuatro carteles de prevención por calzada deteriorada, pues deberían poner gente a repararla y demostrar que se hacen cargo de lo que es responsabilidad de ustedes. Yo estoy al día con mis impuestos, y en cada carga de combustibles pago el 26% del ITC que parte de ello es para infraestructura vial, asuman lo que les corresponde. Además los gobiernos municipales, provinciales y nacional, más los defensores del pueblo, deben trabajar por el ciudadano y no abandonarlo a la buena de su suerte en caminos desolados. Cumplan con los designios otorgados por el voto soberano. Espero les llegue y actúen.

Carlos Ruben Hernando DNI 8024776

E-Mail: chernandoarg@yahoo.com.ar

Comments

comments