Caso Pablo Lopez: aguardan testimonio clave

Catriel.- El testimonio del comerciante que denunció al municipio por la falta de pagos y que desencadenó la imputación del ex director del Políticas Integrativas del municipio Pablo López será clave para determinar si la jueza de Instrucción N° 2, Sonia Martín, procesa o no. López fue imputado por el fiscal Martín Pezzetta por malversación de fondos mientras ejercía su rol de funcionario público. La jueza tiene tres opciones resolutivas; procesar, dictar la falta de mérito o el sobreseimiento.

López fue denunciado por un comerciante por supuestas irregularidades en el pago de facturas y el propio intendente Carlos Johnston presentó la documentación en la Legislatura local que tras un juicio político decidió removerlo del cargo. Cuando apareció la denuncia el profesor de educación física era uno de los 7 legisladores oficialistas que en la legislatura. López fue destituido el 1 de agosto del 2016.

El pasado 24 de abril López fue citado a declaración indagatoria, pero no dio testimonio y expresó que presentaría un escrito como defensa, un derecho jurídico que tiene cualquier imputado. Algo que todavía no llegó al juzgado. Sin embargo, ya ha pasado en otras oportunidades, la jueza puede resolver sin la indagatoria. Pero resta la declaración del dueño de TyC Sport quien denunció la falta de pagos por parte del municipio y que desencadenó la imputación contra López. Por problemas de salud ese testimonio no se pudo concretar y habrá que esperar, posiblemente en el transcurso de este mes, para una definición.

Otra de las causas que generó el retraso de la definición judicial fue el cambio de abogado que realizó el ex legislador que actualmente es representado por Oscar Pandolfi, un reconocido y experimentado abogado del fuero penal. La decisión de presentar un escrito y no someterse a las preguntas de la jueza fueron aconsejadas por Pandolfi, una estrategia que utiliza habitualmente.

En la documentación que reunió Pezzetta presentó un informe contable, pero es posible que desde el juzgado se solicite otro para tener más precisión sobre la denuncia y poder determinar si López realizó alguna maniobra ilegal. Del expediente surge que el ex funcionario aseguró que las facturas de montos altos, por encima de los 4500 pesos, debían pagarse por circuito interno con una presentación de factura en mesa de entrada ya que López manejaba una caja chica que no podía exceder ese monto.

