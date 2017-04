Caso Salazar: Un final feliz y un Protocolo que no se respetó

Catriel.- Ayer (27-04) el COER encontró a Silvia Salazar, de 79 años, quien llevaba desaparecida cerca de 24 horas. De acuerdo a la información que brindó sobre el caso la Fiscal adjunta Analía Díaz, no se aplicó correctamente el Protocolo de Búsqueda de Personas que fue sancionado por la Legislatura Municipal el 29 de diciembre de 2016. La funcionaria judicial confirmó a VSNoticias que ella fue notificada de la desaparición recién “esta mañana” (por ayer), es decir, varias horas después de que la Comisaría local tomara conocimiento de la ausencia de Salazar.

Según el relato de familiares de Salazar, se hicieron presentes para efectuar la denuncia a las 20:00 de ayer (cuatro horas después de la desaparición), pero en ese momento solo se recepcionaron los datos de la persona y se dio aviso a los móviles y efectivos de calle sin formalizar la denuncia de desaparición. Sostienen además que se presentaron en la U9 al menos en dos oportunidades más a preguntar “si hubo novedades”, siempre con resultado negativo. Esto, sumado al hecho de no dar aviso inmediato a la Dra. Díaz, figura un incumplimiento de una parte fundamental del Protocolo de Búsqueda: que la denuncia sea asentada de forma inmediata por la institución que la recibe y que Fiscalía tome conocimiento de forma instantánea de la desaparición para poder hacer uso de su facultad de coordinar las acciones a seguir de forma conjunta entre instituciones y organismos intervinientes sobre todo en los primeros momentos que suelen ser los más cruciales.

Díaz detalló que esto se debió a que la familia no formalizó la denuncia hasta hoy ya que Salazar contaba con antecedentes de desapariciones temporales anteriores y por este motivo la U9 tomó acciones e inició rastrillajes “de oficio”, sin comunicarle a la representante del Ministerio Público Fiscal la desaparición de forma inmediata. “Los familiares hicieron la denuncia esta mañana recién. Vinieron primero para acá (a Fiscalía), yo no había llegado, hablaron con la secretaria y fueron a la Comisaría para presentar la denuncia y luego volvieron acá donde se entrevistaron conmigo”, manifestó.

“La Comisaría no me avisó, pero por esta situación de que ellos ya estaban interviniendo. Yo tomé conocimiento esta mañana y vi que habían iniciado acciones de oficio ayer. Se estuvieron realizando algunas búsquedas en lo que es la zona de Ceferino y demás. Normalmente ellos me avisan cuando tienen la denuncia formulada”, argumentó Díaz para explicar la situación. Y defendió el accionar de la Policía. “La Comisaría realizó un buen trabajo en la búsqueda, así como Bomberos y Defensa Civil que también participaron”.

Sin embargo no hay que perder de vista que Silvia Salazar, con 79 años y sufriendo la enfermedad de Alzheimer, estuvo ausente de su hogar por 24 horas que suman un total de 1440 minutos. Durante todo ese lapso deambuló sola por la ciudad, a la intemperie, y tuvo -llegado el momento- que pasar la noche en una zona semi-desértica en la que las temperaturas bajan de forma abrupta durante las horas en que no hay sol. El final feliz que afortunadamente tuvo esta historia no debe obnubilar, por un lado, el hecho de que esas circunstancias pudieron haberse evitado si se hubiera cumplimentado con los pasos del Protocolo de Búsqueda de forma inmediata. Y por otro, la consideración de que si no se cumple con el compromiso asumido por la sociedad catrielense el 29 de diciembre de 2016, la próxima vez que haya una desaparición quizá el desenlace no sea el que todos esperamos.

