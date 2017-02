Catriel aprobó el Protocolo de Búsqueda de Personas

Catriel.- Ayer, en la última sesión extraordinaria del año, se aprobó en la Legislatura Municipal el proyecto del Protocolo de Búsqueda de Personas desarrollado por familiares de desaparecidos, instituciones locales, vecinos de la ciudad y que fue presentado por el mecanismo de iniciativa popular recientemente.

Fue una sesión emotiva, cargada de significantes, que contó con la participación de las familias Cara y Rodríguez y muchos vecinos que se acercaron hasta el recinto legislativo a presenciar y apoyar la aprobación del protocolo. Vanesa Moreno, Cintia Rodríguez y varios vecinos hicieron uso de la palabra, así como también los legisladores opositores Daniela Salzotto y Facundo Arceo.

Moreno, madre del joven Félix, hizo hincapié en agradecer a todos los presentes y a aquellos que colaboraron tanto con la búsqueda de su hijo como en la elaboración del protocolo. También fue muy crítica de la actuación del Poder Judicial en Catriel y específicamente del rol que desempeño en la búsqueda de desaparecidos la Fiscalía que conduce la Dra. Analía Díaz.

María Julia Esquivel, familiar del joven Cara, también expresó su descontento con ciertas autoridades sin pelos en la lengua. Criticó fuertemente al cuerpo legislativo en general por la falta de difusión de la sesión extraordinaria a la que se comprometieron -según sostuvo- en una reunión previa al tratamiento y también al oficialismo por no haber expresado algunas palabras sobre el proyecto como lo hizo la oposición.

Tanto Arceo como Salzotto hicieron foco en la importancia de tener el protocolo de búsqueda en la ciudad, de que funcione de forma correcta y que sirva en la práctica más allá de cualquier marco teórico. Ambos agradecieron la presencia de vecinos y Salzotto particularmente, destacó la presencia y la tarea de la Dra. Georgina Garro como Jueza de Paz y sostuvo a la vez que fue muy importante “haber logrado la sensibilidad de todos”, en referencia al otro bloque de legisladores que también apoyó la sanción del proyecto con su voto positivo.

Otra vecina también hizo uso de la palabra, y sin dar nombres, fustigó a algunos legisladores. “A muchos de ustedes los conozco, les pide que se paren en el lugar del vecino y no se crean que por ser legisladores están un peldaño más arriba. Duele mucho venir acá y ver como algunos de ustedes tienen actitudes prepotentes. Sean sensibles al dolor de la gente y piensen que fue el pueblo el que, con su voto, los puso en el lugar que están hoy chicos”, les marcó. Se sumó a las críticas otro habitante de la localidad que reiteradas veces colaboró en forma personal en las búsquedas y aportó sus caballos para la tarea de rastrillaje. “No estuve en todas las búsquedas, pero si en muchas, y en ninguna de ellas vi a nadie de ustedes aportar su granito de arena”, cerró.

Una vez que finalizaron las intervenciones orales se procedió a votar. La aprobación del proyecto fue unánime y los aplausos invadieron la sala. Con 9 votos a favor se determinó aprobar el protocolo, declararlo de interés municipal y remitirlo a la Legislatura de Río Negro para que lo declare de interés provincial para luego dar por finalizada la sesión.

Vanesa Andrea Moreno (mamá de Félix)

“No podemos mirar para otro lado, el 31 de diciembre (mañana) se cumple un año de la desaparición de Horacio Rodríguez y quiero decirles que cuando un familiar está desaparecido uno no puede enfocarse, es la mitad de la mitad. Siempre hemos sostenido que este protocolo humilde ha sido parido desde el dolor, construido desde los vecinos, desde las instituciones como la Patrulla Ecológica, como el Comisario Henríquez (Policía), como Bomberos, como algunos medios de comunicación, las iglesias evangélicas, el Padre Temer. Juntar las firmas no fue fácil. Es la primera vez que se presenta una iniciativa popular a un Legislativo. Les pido como madre de Félix y como persona que acompaña a la familia Rodríguez en el dolor que nos une, que se den cuenta que tienen en sus manos algo fundamental. Esto no va a evitar muchas cosas, pero sí al momento de la aparición de la persona va a hacer que quienes tuvieron la obligación de actuar y no lo hicieron les quepa la responsabilidad indelegable. No pretendemos que se deponga la cúpula de Policía como hizo el Gobernador, sino que las instituciones trabajen como deben que trabajar. Que esté presente el Fiscal, todo sale de ahí. Si no tenemos Fiscal, ¿qué hacemos? Hoy está de licencia. Durante la búsqueda de mi hijo se tomó licencia para realizar un curso. Tenemos una Fiscal adjunta, no existe esa figura ¿Catriel se merece eso? ¿Nos merecemos eso como ciudad, como pueblo? Tener una Fiscal adjunta que no cumple su trabajo, que hoy no está presente, que durante la búsqueda de mi hijo y el señor Rodríguez hizo caso omiso (de sus responsabilidades). Creo que no. Tenemos una joven de 17 años desaparecida hace 40 días, 1 año el señor Rodríguez, 21 días mi hijo y el final lo conocen todos. En sus manos está esto que es construcción del dolor y de los vecinos. Muchas gracias”, manifestó.

María Julia Esquivel (familiar de Félix)

“Hablan de esta iniciativa popular y los escucho decir, qué importante, cómo está reconocida en la institución local, nacional y en varios tratados como expresión del pueblo. Sin embargo, entró un 14 de noviembre y hoy es 29 de diciembre. Cuántos días pasaron. Ni siquiera pudo considerarse dentro de las sesiones ordinarias, ni siquiera pudo considerarse fuera de fechas que son tan sensibles al dolor. Tampoco pudo considerarse publicarlo con anticipación para que más vecinos puedan participar. Nos llevamos la palabra de ustedes (a los legisladores) de que iban a publicarlo el día 27 y se publicó ayer a las 21:30 de la noche. Somos y estamos los que estamos porque nos acompañan, pero no porque ustedes hayan querido que el pueblo se entere, no porque hayan querido que acá los escuchen, no porque hayan querido que vean como lo están debatiendo. Son muy poco los legisladores que he escuchado hasta el momento, me gustaría poder escucharlos a todos (solo tomaron la palabra Salzotto y Arceo). Me gustaría poder ver como fundamentan el proyecto o como dejan expresada su voluntad”.

Cintia Estefanía Rodríguez (hija de Horacio)

“Solo quiero agradecer a Daniela (Salzotto), por sus palabras y por abrirme el despacho siempre que lo necesité. Lo sigue haciendo. Quiero agradecer a esta familia (Cara), que más allá del dolor me abrieron la puerta a mí y me dieron la mano y me dijeron vamos a seguir por vos y por tu papá. Y a mi familia, que somos muy poquitos, gracias a ellos también hoy puedo lograr una búsqueda más intensa de mi papá. Y a ustedes (cuerpo legislativo)”.

Comments

comments