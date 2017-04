Catriel: Estudiantes con pocas clases

Los estudiantes secundarios de Catriel han tenido, desde el inicio del ciclo lectivo 2017, 12 días de clases, mientras que los que asisten a las primarias han podido hacerlo en 20 oportunidades. Si tomamos en cuenta que las clases comenzaron el 6 de marzo en primaria y el 16 del mismo mes en secundaria veremos que los alumnos apenas han concurrido en el 50% de días previstos para presentarse a las aulas.

Algunos de los motivos por los que no ha habido clases en nuestra ciudad tienen que ver con paros de UNTER y Ate, espacios institucionales, edificios robados, escuelas sin merienda ni calefacción. Y como si fuera poco difícil agarrar ritmo de estudio agreguemos los feriados.

De continuar así va a ser muy difícil llegar a los 180 días de clases que se pone como objetivo desde el Estado provincial y precisamente, para llegar a la meta, el gobierno de Weretilneck deberá solucionar cuestiones en varios frentes como los conflictos con docentes y personal no docente, problemas edilicios y falta de refrigerio.

En Catriel hay docentes de secundaria que aun no han sido presentados a sus cursos, otros que van a los establecimientos solo a cumplir horarios. En marzo hubo seis días de paro mientras que en lo que va a de abril se han registrado tres. Mientras tanto sigue la tensa negociación entre Gobierno y gremio. Weretilneck anunció que los días de paro se descontarán y desde UNTER contraatacan diciendo que si hay descuentos se cae el acuerdo paritario que incluso había sido avalado por el congreso gremial. Así las cosas, algunos profesores y maestros, concurren a dar clases porque su situación económica les impide hacer paros; “te imaginas que no llego a fin de mes así nomas, si me descuentan los días no puedo vivir directamente” se ha escuchado decir a algún docente.

