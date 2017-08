Catriel Hockey RC visitará a Tiro Federal

Habrá actividad este fin de semana para la divisiones formativas del Catriel Hockey Rugby Club donde visitara a Tiro Federal por la tercera fecha (4°) del Torneo Federación Rionegrino de Hockey.

Los encuentros se llevarán a cabo este domingo 27 de agosto desde las 11hs en las instalaciones del Roca Rugby Club donde jugara la 8°, 7° y 5° División del CHRC.

Cronograma

CANCHA RRC Fecha 4

8VA TIRO F. vs CRC 11:00

7MA TIRO F. vs CRC 12:00

5TA TIRO F. vs CRC 13:30

Fuente: Deportes Catriel (Andrés Flores)