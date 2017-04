Catriel: Los municipales tendrán un aumento del 23%

Hoy se terminará de firmar el acuerdo paritario entre el municipio de Catriel y los gremios con un incremento que rondará los 3800 pesos, alrededor de un 23% de bolsillo. El miércoles firmó UPCN y hoy lo harán ATE y Soyem. El acuerdo consta de un incremento del 17% en dos veces retroactivo a marzo que sumado a los 1.500 pesos que el Ejecutivo comenzó a pagar a cuenta de futuros aumentos en enero, suma un 23%. Un 8.5% que se percibirá en el próximo recibo de sueldo y otro porcentaje igual en mayo.

Es decir que con el recibo de sueldo de mayo los trabajadores municipales verán reflejado el aumento final de 3800 pesos. El incremento no será bonificado, es decir que no irá al básico sino que es una suma remunerativa que abarca aportes y retenciones previstas por ley. Además los gremios pactaron que mil pesos de sumas no remunerativas vayan al básico. Se hará paulatinamente en 12 cuotas. Otro acuerdo clave fue dejar abierta la paritaria en septiembre para analizar los indices de inflación y resolver si es necesario realizar nuevos ajustes al convenio.

Nora González, paritaria de ATE aseguró que “hubo un cambio” en la última reunión por parte de los representantes del municipio y que eso “fue clave” para el acuerdo. “Tenemos el compromiso de que nos volvemos a sentar en septiembre, eso fue muy importante para nosotros”, indicó la sindicalista.

Otro de los aspectos que se discutió fue el bono para fin de año que volvió a fijarse en 3.500 pesos, igual que el año pasado, pero González adelantó que “lo vamos a subir, tanto el municipio como nosotros sabemos que será más alto”, y agregó: “hemos logrado mayor flexibilidad del gobierno y eso fue importante para aceptar la propuesta”.

El secretario general de UPCN, Gustavo Maestra, aseguró que fue “importante” dejar la paritaria abierta para firmar el acuerdo

