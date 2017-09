Catriel ya palpita una nueva jornada de turf

Catriel.- En cuatro días comienza otra gran fiesta del turf organizada por el Club Hípico y Tradicionalista Cipriano Catriel de nuestra ciudad. Serán dos días extraordinarios para los amantes de las carreras de caballos y ya comienza a palpitarse y a sentirse en la ciudad el impacto de tan importante reunión. Comienzan a llegar los carros con caballos, los hoteles empiezan a cubrir sus plazas, la demanda en gastronomía se hace sentir y se espera que unas diez mil personas, muchas de ellas provenientes de otros lugares, colmen el circo hípico local.

Con la garantía que brinda Marcelo Pieroni en la concertación de carreras, se espera un programa extraordinario con más de 15 carreras y todas ellas muy numerosas. El sábado comenzará la actividad con el remate de remate de productos QM de Haras El Tatú, el prestigioso establecimiento entrerriano que desde hace varios años realiza con éxito sus ventas en la región. Habrá un almuerzo para todos los presentes y a partir de las 15 dará comienzo la subasta de los 16 potrillos que conforman el lote de remate.

El domingo la actividad comenzará muy temprano y tendrá algunas pruebas muy destacadas. El match entre Fatiga de 25 de Mayo y el santafesino Rey del Norte se roba todas las atenciones y atraerá a fanáticos del turf de muchos lugares del país; pero no le va en zaga la extraordinaria prueba que sobre 315 metros animarán Cinnabon, Armas Reinalda, Don Ataliva, Chucky, Armas Idéntica, Negro Rey, Armas Flash Gordon, Humildón y Armas Hijastro; no está cerrada la inscripción y se especula que puedan aparecer otros “petisos” para conformar una carrera con final incierto donde pueden llegar todos en una misma línea, otorgando un final para el infarto.

Otra prueba destacada será la Polla de Potrillos QM Haras El Tatú sobre una distancia 325 metros con productos que fueran rematados en 2016. Esta será la nomina

LC FIRST CAPTAIN (Captain Courage – LC First Miracle) Daniel Marin – Los Menucos

LC BLACK SPECIAL (Eyesa Special – Lovelly Stella) Mario Araneda – P. Leufú

LC JESS BY TOLLTAC (Mr. Down Perry – Josies Tolltac LR) Gabriel Parada – Añelo

LC SIGNED CLASS (Signed To Tet – Valencia Class) Vicente Anrada – Cipolletti

LC SIGNED TO YANKEES (Signed To Tet – SM Six Yankees) Ariel Dotzel – Neuquén

LC GO BABY GO (Mr. Down Perry – LC Go Lady Go) Jaime Mera – Puerto Madryn

LC STELLA FROM PERRY (Mr. Down Perry – Lovelly Stella BC) Valentin Herrera – Chos Malal

y como corolario a toda la oferta turfística, con la entrada, los aficionados podrán participar del sorteo de una casa de Viviendas Robles, un Renault Sandero 0km, una moto y una orden de compra por diez mil pesos.

Todo el mundo quiere estar el domingo en el Cipriano, Si te perdés esto…no tenés perdón del cielo.

