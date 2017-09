Cintia Rodríguez: “Esperamos desde las siete de la tarde hasta las once de la mañana”

Catriel.- Luego de un tiempo prudencial, los familiares de Horacio Rodríguez y Félix Cara decidieron romper el silencio. Cintia Rodríguez y Vanesa Moreno conversaron en exclusiva con VSNoticias para brindar su perspectiva sobre cómo se llevaron adelante las búsquedas en ambas desapariciones y cuál fue el rol que jugó el Estado en las mismas.

En esta primera parte de la entrevista con Cintia Rodríguez explica los primeros momentos posteriores al hallazgo de los restos de su padre, Horacio, y relata además como fue la espera de 16 horas que tuvieron que soportar ella y su familia hasta que se hicieron presente funcionarios del Poder Judicial para finalizar con las diligencias y reveló que todavía no hay avances en la confirmación científica de los restos de su padre. “Yo reconocí la ropa. Pero me dijeron que me iban a llamar para sacarme sangre y confirmar que son los restos de mi papá. Todavía no llamó nadie”, sostuvo la hija de Rodríguez.

Hace click y mirá la primera parte de la entrevista.

Comments

comments