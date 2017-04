Cofré sobre el papel de la Junta Electoral: “Fue bastante nefasto”

Catriel.- La Secretaria de Gobierno de la Intendencia de Catriel, Elizabeth Cofré, dio su parecer sobre la elección de Convencionales. Aseguró que la sociedad no dimensionó la importancia de los comicios y que fue la causa de la baja participación de votantes. También criticó a la Junta Electoral. “El papel que hicieron fue bastante nefasto” aseguró en un adelanto de sus conclusiones al respecto que podrás leer en la edición impresa de VS Noticias de mayo.

El análisis de los resultados del 9A

“Fue una elección distinta, no menos importante, pero disinta y donde la misma comunidad de Catriel no le dio la trascendencia que tiene como acto democrático. En esa misma consonancia se explica por qué hubo tan poca cantidad de votantes”.

“Los resultados tiene que ver también con eso. En un padrón donde votó el 53%, donde prácticamente la mitad no vino a votar, tuvimos un padrón electoral en el cual el PJ mantuvo el mismo porcentaje de votos cautivos, no creció. Nosotros siempre tenemos expectativas muy altas, nos hubiera encantado sumar más Convencionales porque estamos acostumbrados a tener otros números. Pero esto que pasó es muy bueno teniendo en cuenta una elección de estas características y lo que implica la reforma de la Constitución. Y seis es un buen número para poder trabajar democráticamente. Es más que interesante como quedó ensamblado el popurrí de Convecionales”,

Hay sectores de la oposición afirman que fue una derrota estrepitosa del oficialismo

“Sinceramente lo veo como un plateo simplista. Con contrincantes de esa naturaleza, que se dejan llevar por una elección de esta naturaleza creyendo que es un triunfo, como quien dice, le están errando al vizcachazo”, le retrucó a la oposición.

“Ellos trabajaron mucho las elecciones y las trabajaron desde un lugar muy distinto a lo que realmente debe ser. Si vos le preguntas a cualquiera en la calle, en la vereda, en el mercado, seguro encontrás gente que no sabe para que fueron las elecciones. Y eso fue por lo que hizo la oposición, especialmente el Socialismo y el PJ, que las relacionaron con la gestión de Johnston en lugar de vincularlas con la reforma constitucional. Nosotros las vivimos como lo que son. Un acto democrático donde se barajaba una cuestión Constitucional y no perteneciente al ámbito de las acciones del poder Ejecutivo”, disparó.

“Quizá fallamos en no haberle dado un poco mas de importancia a lo que significa la reforma de la Constitución y lo que significa ser Convencional. Bajo ningún punto de vista se planteó sobre la valoración de la gestión Johnston. Además si analizás las elecciones pasadas y las actuales el PJ, que estuvo más cerca que los otros, sacó los mismos votos. Porque es su caudal de votos. Sacaron eso ayer, hoy, mañana y siempre. Y eso sumado a esa forma de hacer política, siempre tan confrontativa y poco constructiva, nos convence de que les ganamos y les vamos a volver a ganar siempre”, indicó.

“Del otro lado plantearon la elección como si fuera relativa a la gestión de gobierno y por eso hubo gente, entre resto de los votantes que no vinieron a participar, que se quedó en su casa porque tenía confianza y está completamente convencida de que es lo que quiere. Nosotros nunca planteamos los comicios fuera de los términos que le corresponden y solo con eso logramos seis bancas gracias a la conciencia cívica de los que si votaron”, cerró sobre el tema.

¿Incide el resultado de cara a 2019?

“Son cosas totalmente distintas. Nosotros como partido propusimos la elección en un marco de aire Constitucional, y al contrario de otros, no lo usamos como trampolín de figuras para ganar la Intendencia. Si te fijás, las caras que tenemos entre los Convencionales, vienen del “semillero” nuestro por decirlo de alguna forma. Y eso no lo digo como chicana política, ni nada por el estilo. Es así, son caras nuevas, que se pueden desenvolver muy bien en el contexto de la Convención y ayudar a construir una excelente reforma. Lo demostraron al concentrarse y hacer en foco sobre eso y no sobre cuestiones de campañas político-partidarias”, expresó.

“Se discutió y entremezcló muchísmo con el tema de la planta de residuos, eso fue lo que le dio los votos al Partido Socialista. Estoy segura que quienes los votaron, fueron votantes en rechazo de la planta y no de la gestión. Nosotros no hemos perdido un solo voto. Lo que si se notó fue, y que por eso se dio la diversidad de partidos, la gran ausencia de participantes. Hay que evaluarlo así y preocupa un poco. La conciencia cívica la tenemos que tener. (Votar) lo tenemos que sentir como un derecho y no como una obligación”, analizó.

“Eso fue lo que me dejó tranquila. Hubiera estado preocupada si el PJ aumentaba el caudal de votos cautivos, pero sacaron lo mismo de siempre en una elección atípica. Si hubiera participado todos los que votaron en la elección pasada seguramente hubiéramos ingresado más Convencionales. Pero por ahí es mejor ganar así, para que algunos no nos tilden de soberbios después”, ironizó.

La obra de Portezuelo del Viento y la posible afectación del río Colorado

“Nuestro director de Medio-ambiente, Jonathan Giangrecco, está familiarizado con el tema. En la última jornada nos representó junto con José Hernández (legislador). Solicitamos por escrito y formalmente como gobierno que nos envíen toda la documentación del expediente y complementaria porque escuchamos rumores de que puede afectar el plan de reconversión productiva. Vamos a ver que posicionamiento tomamos. Así como pinta no pinta bien, pero lo importante es tener fundamentos verdaderos y reales para argumentar nuestra postura”, sostuvo.

“Nosotros no nos queremos aventurarnos a posicionarnos ahora, pero sí tenemos claro que como Gobierno tenemos que hacerlo. Porque como sociedad y como Estado no podemos hacer como que no pasa nada. Porque así pasa que avanzan cosas y después cuestan cuesta que se puedan deshacer”, concluyó.

Comments

comments