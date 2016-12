Compró un terreno municipal y antes de cancelarlo lo revendió a otro particular

Catriel.- El martes 20, en sesión extraordinaria, la Legislatura debió resolver una situación muy peculiar con un terreno de 5000 mts2 propiedad del municipio y ubicado en el Parque Industrial que fue vendido por un vecino de la ciudad a otro particular provocando una condición de irregularidad sobre este que debió ser subsanada.

El vecino que compró este terreno a la Municipalidad todavía no terminaba de pagarlo cuando se lo vendió a otro particular. De acuerdo a la legislación vigente, para poder regularizar esa situación, el Estado municipal le transferirá a este último la propiedad del terruño cobrándole el doble del valor establecido por la Ley de Tierras para un terreno no promocional. En la normativa se establece que el valor del mt2 para esos casos es de $700 por lo que a las arcas municipales ingresarán $700.000 por la inesperada transacción que permitirá de esta forma regularizar los trámites de propiedad del terreno en conflicto.

El órgano legislativo determinó aprobar la regularización por unanimidad contando la votación con el manifiesto por la positiva de los legisladores oficialistas y opositores por igual, según le confirmó a este medio el edil Nicolás Sgalla.

