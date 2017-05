Comunicado PS: Declaración sobre el 2×1 de la Suprema Corte

Catriel R.N., 10 de Mayo de 2017

CENTRO SOCIALISTA de CATRIEL

Estamos en un momento histórico donde el poder del Estado ha sido depositado en la derecha empresarial argentina. La misma derecha que fogoneo las dictaduras militares y que, también, pretende hoy saquear los recursos naturales del país y exprimir hasta el final a los sectores populares.

Este modelo neoliberal no solo persigue la riqueza y la explotación de las clases trabajadoras, sino que también busca acabar con todas las conquistas sobre derechos humanos que alcanzaron los sectores populares. Es por ello, que insisten en reinstalar la teoría de los dos demonios, buscan criminalizar la protesta social, y hasta, se animan a plantear la baja en la edad de imputabilidad de niñas y niños. Hoy vienen por más… La ley del 2 X 1 para los crímenes de lesa humanidad no representa otra cosa que una afrenta para las víctimas del terrorismo de Estado, es un insulto para las madres y abuelas que transformaron su dolor en lucha. No existe fundamento, ni legal ni racional, para conmutar la pena de un genocida que ha sido condenado en un juicio justo. Tampoco puede permitirse que quienes han promovido esta iniciativa queden impunes.

El 2 x 1 para los genocidas es una propuesta que no tiene lugar en una sociedad que tiene Memoria, que conoce la Verdad y que cree en la Justicia.

El partido Socialista de Catriel expresa su más claro repudio al fallo de la corte suprema de Justicia que pretende beneficiar a los represores con el 2 X 1 y reafirma su compromiso con las causas de las trabajadoras/res. Cuando los gobiernos de Derecha deciden profundizar su ataque hacia los sectores populares, allí es momento de manifestarse en las calles porque solo la resistencia popular puede frenar la injusticia y el autoritarismo.

Comments

comments