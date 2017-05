Mauro González, cabeza de lista del Partido Justicialista, se quedó con la presidencia de la Convención Constituyente de Catriel que se encuentra en pleno debate para resolver cuestiones de forma antes de comenzar a legislar.

González se impuso a la candidata del partido oficialista Movic Adelaida Torres por 8 votos contra 7. Fueron los únicos dos que se presentaron para el máximo cargo. El candidato del PJ recibió los cuatro votos de su partido, dos más del Socialismo y dos de la Unión Cívica Radical; en tanto Torres reunió los seis del oficialismo y uno más de la Coalición Cívica CC ARI. Tras el duro golpe, el Movic no presentó más candidatos para el resto de las autoridades de la convención, por lo que no tendrá representación en los puestos jerárquicos.

La vicepresidencia quedó en poder del Partido Socialista, que no definió cual de sus dos representantes se hará cargo, si Daniel Delgado cabeza de lista o Gisela Álvarez. En tanto la vicepresidencia primera quedó en manos de la Unión Cívica Radical que lidera Omar Simionato. Las dos secretarias quedaron para la UCRy para el ARI.

La reunión se desarrolló el viernes por la noche en la legislatura local y duró cerca de cinco horas. Otro de los aspecto importantes que se definió fue que los convencionales serán remunerados por su trabajo. La votación fue 8 a 6 en favor de la moción que tuvo a todo el arco opositor unido en contra del oficialismo. No se definió la cifra, pero se acordó que sea similar a la de los legisladores locales que ronda en unos 25 mil pesos. Según la Carta Orgánica la convención fue fijar un salario que no supere el sueldo de los ediles municipales. El Movic propuso en su campaña que el trabajo sea ad honoren, pero no tuvo apoyo de ninguno de las otras fuerzas políticas.

Solo resta definir el presupuesto que se resolverá mañana lunes en una nueva reunión en la Legislatura. Según el reglamento, la Convención tiene 30 días para definir su forma de trabajo y tiene plazo hasta el sábado 20 de mayo. Una vez definido el presupuesto será entregado al intendente que tiene 30 días para conceder la cifra que pida la convención sin ningún tipo de objeción. Luego de ese plazo son seis meses para reformar la Carta Orgánica.

