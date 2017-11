Convención: El proyecto de derecho a la vivienda fue rechazado

Catriel.- La Convención Constituyente no aprobó el proyecto de Derecho a la Vivienda Adecuada y a un hábitat Digno Sustentable. La iniciativa presentada por el Partido Justicialista logró los votos de su bloque –cuatro- y del Partido Socialista –dos-, pero no tuvo el apoyo de la Unión Cívica Radical –dos-, del Ari uno- y del bloque mayoritario del Movic –seis-. De esta manera por 9 votos contra 6 el proyecto de ley se archivó y no formará parte de la nueva Carta Orgánica del Catriel que se pondrá en vigencia en 2018.

La iniciativa proponía derogar artículos 92, 93 y 94 del Capítulo VI “Política Habitacional” de la Constitución Municipal e Incorporar nuevos artículos.

La diferencia con la actual constitución municipal era el involucramiento del Estado para brindar soluciones al déficit habitacional. Actualmente el municipio reconoce a la vivienda como un derecho y el proyecto que quedó trunco ponía al Poder Ejecutivo en un lugar de mayor responsabilidad con el acceso.

Uno de los ítems sostenía que el Municipio “deberá crear políticas integrales donde sus acciones estén dirigidas al hábitat como trama compleja en la cual la vivienda es un elemento central, pero no el único.”

Además gestionar, coordinará y concertará programas con la Nación, Provincia y otros organismos e instituciones privadas y/o públicas para la planificación y ejecución de políticas de vivienda. Fomentar políticas territoriales a través de estrategias socialmente equitativas, políticamente democráticas, económicamente eficientes, ambientalmente sustentables y tecnológicamente apropiadas al medio en que se desarrollen.

Uno de los artículos más importantes era implementar la creación del Consejo de Hábitat y Vivienda que revestiría un carácter consultivo a los efectos de elaborar diagnósticos en forma integral, proponer planes de acción en el corto y mediano plazo y proceder además a un seguimiento de las políticas que se implementen en torno a la problemática planteada.

