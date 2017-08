Corbeletto: “Los recursos están en manos de unos pocos y eso tiene que cambiar”

Nehuén Corbeletto, ex presidente de la Federación Universitaria del Comahue (FUC) y actual pre-candidato a diputado por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en la lista del ARI, conversó mano a mano con VSNoticias en el acto de apertura del local partidario que inauguró Magdalena Odarda en Catriel recientemente.

El suplente que conforma la lista del ARI para las PASO del próximo 13 de agosto aprovechó la oportunidad para explicar los principales ejes de campaña de su espacio político, pero también tocó temas relacionados a Catriel. Criticó la propuesta de instalar la planta nuclear en Río Negro, se refirió a la posibilidad de la instalación de la planta de tratamientos de residuos petroleros en nuestra ciudad y las condiciones de vida de los vecinos del Lote 14. “La realidad es que, así como ocurre en el Lote 14, hay un montón de barrios en Río Negro donde no hay gas, la luz es precaria, no hay cloacas y es increíble que cuando vemos la cantidad de dinero que ingresa en la provincia, eso no se condice con cómo viven los vecinos en estos lugares”, aseguró.

