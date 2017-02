Crisis en la Depo: Duras sanciones para parte del plantel

Catriel.- Ayer se concretó una reunión tan intensa como ríspida en la Unión Deportiva Catriel. Con la presencia de algunos socios y de gran parte de la Comisión Directiva, encabezada por el presidente, Sergio Ambrosio, se comenzó a delinear una resolución sobre la situación del plantel de Primera que el pasado domingo decidió no disputar la fecha contra Unión Alem Progresista. Habría duras sanciones y algunos no jugarían el próximo partido.

En la reunión, que se extendió desde las 21.15 hasta pasadas las 22.45, se analizó lo ocurrido con los jugadores, se discutió de que forma se iba a manejar la situación de los mismos, se repasó lo conversado en anteriores oportunidades con ellos (hubo duras críticas tanto de los socios presentes como de los dirigentes) y los compromisos asumidos por la dirigencia hasta el momento, se discutió el uso de los fondos del club y gestiones realizadas por la Comisión Directiva hasta hoy, como así también las posibles sanciones para quienes intervinieron en negativa a jugar del domingo. En esa última línea hubo acuerdo unánime, entre socios y directivos presentes, en que la próxima fecha el DT, César Pineda, no podrá contar con aquellos jugadores que sean sancionados.

En pasajes específicos del cónclave, se habló de “cuatro o cinco manzanas podridas” -en referencia a ciertos jugadores- que ofician de “caudillos” para expresar “el pensamiento de gente que se esconde detrás de los jugadores”. También hubo completo acuerdo en la perspectiva de considerar lo ocurrido como “una falta de respeto al club y los hinchas, más que a la Comisión en sí”. Algunos afirmaron que los reclamos de los jugadores eran válidos y que se falló en “tener un mejor diálogo” con ellos, pero expresaron que la forma en que se cristalizaron las protestas “no fue la adecuada” y hasta se planteó la necesidad de que exista un nexo entre el plantel y los directivos de cara al futuro. Los más radicales, hablaron de “intereses personales” y una “mano negra” digitando el reclamo por detrás del equipo y sostuvieron que “hay que tomar decisiones duras, para que no vuelva a pasar, porque antes que nadie está el club”.

Además, hubieron críticas hacia el cuerpo técnico. “No puede ser que se haya enterado sobre la hora que no iban a jugar, es la cabeza del grupo y debe dar explicaciones”, manifestó uno de los presentes. “Yo no le creo nada de que no sabía de la situación”, disparó otro socio y echó más leña al fuego. “Yo le creo, pero es cierto que como conductor le falta”, remató un dirigente.

Luego de finalizada la reunión, los integrantes de la Comisión Directiva se quedaron deliberando que resolución tomar. Se informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para brindar todos los detalles pertinentes y se confirmó que, el próximo domingo, quienes sean sancionados no podrán jugar (Tercera cedería jugadores a Primera). Además se resolvió que hoy, de concretarse una reunión cara a cara con el plantel, solo escucharan “los planteos de los jugadores y de los socios” y “de nadie más, si vienen padres a acompañar, se quedan afuera porque no los vamos a recibir”, expresaron. Habrá que esperar para ver que sucede, pero la interna crece y en estos momentos la Depo parece estar cada vez más alejada de conseguir un poco de la paz institucional que tanto merece.

