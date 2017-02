Crisis en la Depo: La Primera no se presentó y la interna arde

Catriel.- La Primera División de la Unión Deportiva Catriel decidió no presentarse a jugar el encuentro correspondiente a la 15° jornada de la Liga Confluencia y la interna con la dirigencia se profundizó. La decisión del plantel fue en reclamo a mejoras en las condiciones para los jugadores. 15 minutos antes de disputar el encuentro ante Unión Alem Progresista, el plantel informó que no saldría a jugar. Hay mucho malestar entre los dirigentes que evaluarán sanciones. “Nos avisaron 10 o 15 minutos antes de jugar que no querían salir, ellos dicen que es por el club, pero esto le hace mucho daño a la institución, le va a costar una sanción económica y deportiva. La falla es de ellos. Es una falta grave. Me parece que fueron demasiado lejos. Vamos a analizar que hacemos”, le dijo a este medio un dirigente de la cúpula central.

Los puntos quedaron en poder del equipo valletano. Los jugadores presentaron una nota con los detalles que fundamentan su polémica decisión. “Hace tiempo que queremos ser escuchados, que atiendan a decenas de pedidos básicos y primordiales para jugadores de fútbol. A los jugadores nos cuesta el doble y nada es fácil. Mucho más si los dirigentes no nos escuchan y nos dan la espalda”, dice un pasaje del comunicado. VSNoticias conversó con varios jugadores y la postura pareciera ser unánime. “Esto no viene de ahora, lleva bastante tiempo. Los alrededor de 20 jugadores que estamos en Primera coincidimos en esta mirada. Va más allá del técnico y el preparador físico, porque de ellos no podemos decir nada. Han dejado todo, como nosotros. Este reclamo es de los jugadores hacia la dirigencia. Nunca tuvimos las instalaciones en condiciones para entrenar, no teníamos pelota, venimos viendo un manejo irregular de muchas situaciones que por ahora preferimos no revelar y estamos cansados. Queremos que esta dirigencia de un paso al costado porque su credibilidad está agotada. O se quedan ellos o nosotros”, declararon tres jugadores distintos que repitieron además que esta sería la perspectiva grupal de todo el plantel de Primera.

Ayer trascendió que la dirigencia había tomado la decisión de apartar al plantel, pero un dirigente le reveló a VSNoticias que la decisión la tomarán pensando en frío. Seguramente llegarán desde la Liga Confluencia una multa económica para el club y quizás una sanción deportiva.

