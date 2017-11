Cruz sobre la eliminación de el Petrolerito: “Creímos que era la mejor opción”

Catriel.- En el marco del lanzamiento de la 5ta Fiesta del Petróleo realizado el pasado viernes (03-11) el director de Cultura, Ángel Cruz, conversó en exclusiva con VSNoticias sobre la decisión de eliminar el “Petrolerito” y la organización del show de Fabiana Cantilo.

Sobre la determinación de no realizar este año el concurso que se venía realizando para seleccionar a los artistas locales que participarían del escenario principal y que fue muy criticado por su modalidad “competitiva” entre los exponentes, Cruz reconoció que “no supimos hacer llegar a los artistas el mensaje que queríamos”.

“Cuando dijimos que no se hacía el Petrolerito muchos lo lamentaron y otros, como desde un principio, no estaban de acuerdo con la idea y nos parece perfecto. En el afán de querer no elegir a dedocracia (sic) sino que sea participativo y que todos tengan la oportunidad de estar en un escenario habíamos ideado esta propuesta, pero no tuvo recibimiento”, aceptó.

Y detalló que por esa razón se decidió volver a hacer un escenario alternativo, retomando una vieja idea de las primeras fiestas del petróleo y oyendo sugerencias de artistas locales que presentaron un proyecto al respecto. “Volvimos a retomar la idea, que se realizó en los primeros dos años de la fiesta, de una globa alternativa con una fiesta ya instalada y valorizada. Creímos que era la mejor opción. Y también escuchando sugerencias de grupos de artistas que estaban presentando proyectos y dijeron que seria una buena posibilidad”, señaló.

Informó que la convocatoria a los artistas se extenderá hasta el 24 de noviembre “con unos mínimos requisitos que tiene que presentar para para poder conformar esta grilla”. Además de artistas locales también va a haber regionales. “Va a ser un paso mas para que nuestra fiesta siga creciendo. Van a tener un escenario de calidad técnica al nivel que nuestros artistas se merecen para que puedan deleitarse escuchándolos”, remarcó.

Organización del show de Fabiana Cantilo

Previo a la polémica que se desató por la falta de organización en la comunicación y la entrega de entradas para el recital de Cantilo, Cruz se refirió a como surgió la iniciativa.

“Se organizó conjuntamente con el Sindicato de Petroleros. Una de las premisas que tiene la gestión es trabajar con diferentes organismos de la comunidad. Ya habíamos trabajado con el show de La Fernández Fierro que vino hace unos meses. Hicimos una evaluación, se trabajó muy bien y quedó abierta la puerta para poder seguir trabajando juntos”, detalló.

“Cuando surge esta propuesta de Fabiana Cantilo, nos llamaron y como habíamos trabajado muy bien en conjunto se decidió llevar esta propuesta en le marco del mes del petroleo como puntapié inicial a los festejos”, indicó.

Para finalizar destacó la gratuidad del show. “Si lo van a ver a otro lugar tiene un costo, pero acá lo van a poder disfrutar totalmente gratuito”, concluyó.

