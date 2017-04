Daniela Salzotto: “Un candidato de entre los Convencionales es posible”

Catriel.- Más de dos semanas han transcurrido desde la elección de Convencionales Constituyentes y los resultados de las mismas siguen dando que hablar. La legisladora del FpV, Daniela Salzotto, conversó mano a mano con VSNoticias y dio su parecer al respecto. Analizó el resultado como “una derrota del oficialismo”, sostuvo que “se confiaron” y señaló como puntos claves “la deuda del Hospital” y “el proyecto del basurero petrolero”. Además evaluó la incidencia del 9A de cara a 2019, aseguró que puede surgir un candidato de entre los Convencionales y se despachó sobre el rol de la Junta Electoral local.

El análisis de la elección del 9A

“Fue favorable. Con una clara perdida de fuerza del oficialismo en relación a la anterior elección (en 2015, para elegir Intendente). El número de votantes no fue el mismo de la vez pasada, por causas que tienen que ver con la falta de información en un tiempo prolongado hacia varios meses atrás, la gente demostró disconformidad con el Movic y eso quedó plasmado en los votos a las otras fuerzas. Tiene que ver con incumplimientos más que evidentes de reclamos locales y provinciales”, manifestó Salzotto.

El análisis del oficialismo

“Ellos contaron con todos los recursos y el aparato del sistema para hacer una mejor elección. No reconocen su derrota. Ellos se confiaron de que iban a ganar ampliamente y el pueblo les ha dicho que no. Lo clave en todo esto ha sido la obra del (nuevo) Hospital, esta voluntad política de aceptación obsecuente a las propuestas provinciales y la planta de tratamiento, eso fue el quiebre que por fin hizo que la gente de Catriel participe de otra manera en la votación”, señaló.

¿Incide esta elección de cara a 2019?

“Es un antecedente importante. Sobre todo porque cada una de las fuerzas está haciendo análisis y proyecciones que tienen que ver con como seguir trabajando para mejorar en lo que venga a futuro a nivel local y provincial. Tratando siempre de apuntar a un proyecto futuro político-partidario desde una visión ideológica para la localidad. Cómo consideramos que podemos mejorar la calidad de vida del vecino de Catriel ajustando las propuestas a sus necesidades. Entonces sí, sienta un precedente importante”, remarcó.

¿Puede surgir un candidato de entre los Convencionales para 2019?

“Si totalmente ¿Por qué no? Es algo fundamental el generar cuadros políticos que sucedan a los que están ahora. Si no le hace mal a la democracia y termina destruyendo a los propios partidos el perpetuarse en el poder. Está más que claro que la localidad necesita figuras (políticas) distintas. Creer que existe un perfil de un posible candidato entre los Convencionales es posible”, explicó.

La baja participación del electorado en el 9A

“Nos hubiese gustado una mayor participación. La gente no dimensionó la importancia histórica de esta elección y ahora van a pasar 25 años más para una reforma. Yo trabajé con los grupos de chicos del secundario y no estaban ni enterados sobre qué era la elección. Esto habla de que se tendría que haber hecho un trabajo más profundo o haber escuchado otras propuestas de comunicación. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto donde propusimos en la Legislatura entregar junto con los impuestos la constitución y un folleto explicativo sobre la elección para lograr más conciencia. No prosperó. Hubiera sido mejor que participe más gente, pero lo que se logró con el voto de los que participaron es muy importante”, analizó.

El rol de la Junta Electoral

