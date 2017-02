Del Prette a VSRadio sobre el cierre dominical: “La gente se va a comprar a Neuquén”

Catriel.-El gerente general en la zona patagónica de la cadena de supermercados La Anónima, Eduardo Del Prette, habló con exclusiva con VSRadio para referirse a la polémica medida del cierre dominical que ya está vigente en la localidad. Del Prette cuestionó la medida que fue aprobada por la Legislatura. Donde se ha aplicado no ha tenido resultados positivos. Lo que nosotros hemos perdido de venta, no se está entregando en otros negocios de Catriel ¿Por qué? Porque la gente se va a comprar a Neuquén”.

El responsable de la cadena en la región justificó su hipótesis en la crisis económica: “El consumo está cayendo en todas las ciudades y cuando eso pasa, la gente busca cuidar el peso. El 82% de los empleados quieren trabajar los domingos y no pueden hacerlo, tienen restringido su derecho por esta ley”.

En octubre el poder legislativo aprobó la ordenanza sobre el cierre dominical en Catriel. La normativa establece el cierre de todo comercio cuya superficie que supere los 40 m2 cada domingo y también para las fechas patrias del 25 de Mayo, 9 de julio y 19 de junio, día en que se festeja el aniversario de nuestra ciudad. El domingo es el segundo día en ventas. Nuestros empleados son el 100% de Catriel. A lo sumo traemos un gerente de Neuquén, pero el resto son todas personas que trabajan y viven en Catriel. Salvo que haya algo oculto que uno no sepa, me parece que es un error del Municipio. Nos obliga a buscar recursos legales para rebatirlo. Pedí una audiencia por escrito y estoy esperando respuesta todavía”.

Del Prette también criticó que no los hayan “convocado” para debatir la iniciativa. “Presenté una nota para hablar con el Intendente y nos queda ver cómo podemos defendernos desde el punto de vista local. Tenemos el apoyo de nuestros empleados, que son unas 80 personas que se ven afectados en total”. Hubiese Estado bueno que nos hubieran convocado antes de sancionar esta ley, nunca nos llamaron. Había otras maneras de legislar esto, podrían haber recortado el horario de trabajo. Esto es una trompada en el medio de la cara y tenemos que buscar maneras de defendernos”.

Santa Rosa es la otra ciudad patagónica que tiene la medida pero Del Prette aseguró que es para todos los comercios. “En La Pampa hay otra medida, no abre nadie los domingos. Eso en Catriel no pasa. Los proveedores no han incrementado sus ventas en los locales que si abren, entonces pregunto: ¿Esa plata a donde se va?”.

Escuchá la nota completa con Eduardo Del Prette





