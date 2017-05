Delgado: “Somos una Convención que se las arregla como puede”

Catriel.- El primer Convencional por el Socialismo, Daniel Delgado, conversó con VSNoticias sobre como viene el trabajo en las reuniones para organizar el reglamento interno de la Convención Constituyente y aprovechó para aclarar algunas cuestiones relativas a supuestas “exigencias” de algunos Convencionales que generaron controversia. “Se dijeron cosas que no fueron ciertas, siento que no es serio y no voy a entrar en eso”, aseguró.

Las supuesta “exigencias” por parte de los Convencionales opositores

“La verdad es que no tiene sentido. Se habló de que pedimos un vehículo por seis meses, viáticos, muchas cosas. Quiero que la gente sepa y entienda que eso no es cierto. Nunca pedimos un hotel, nunca exigimos esa suma de plata (se especuló con que eran 7 u 8 millones de pesos), ni tampoco contratar a 15 personas más o que fueran empleados municipales”, explicó.

“Lo que se planteó fue que si algún bloque, en algún momento, necesitaba contratar un asesor o colaborador eso quede por escrito. Y lo que planteó el Movic fue que eso sea proporcional a la cantidad de Convencionales que hay. Entonces a ellos les corresponderían seis secretarios, por ejemplo. Y nosotros planteamos que no, que sea para todos lo mismo, y dejarlo previsto por escrito en caso de necesitarlo. Completamente distinto a como se lo planteó y explicó”, señaló Delgado.

“La verdad es que estamos sesionando en la Legislatura, que es un lugar donde solo el bloque del Movic y el PJ tienen su espacio, desde las cinco de la tarde a las diez y media de la noche, o a veces, entramos a las seis de la tarde y salimos a las doce de la noche. Ahí son nueve escritorios para los nueve legisladores, sumale el de la secretaria, son diez escritorios y nosotros somos quince Convencionales. Lejos de ser una Convención VIP, estamos siendo una que se las arregla como puede. Nos vamos turnando para ocupar un lugar y apoyar nuestras cosas. No tenemos ni como imprimir una nota, las computadoras que estamos usando son personales. Y las peticiones que hemos hecho son resmas de papel, una impresora, una computadora, ese tipo de cosas. Elaboramos una nota que va a ser presentada”, agregó.

Luego, se hizo un tiempo para aclarar en particular la polémica por un supuesto pedido de sesionar en un hotel. “Me llamó la atención lo del espacio físico. La gente del Movic también firmó esa petición. Y no pedimos un hotel cinco estrellas, propusimos cinco lugares donde puede funcionar la Convención y entre ellos estaba la posibilidad de un hotel (Palax). Es más, tanto nosotros como el PJ, propusimos que las sesiones puedan hacerse en alguna escuela, en salones comunitarios de cada barrio, para que sean abiertas. Y no quieren saber nada con eso. Planteamos prohibir que haya sesiones secretas o con acceso vedado al público y tampoco quisieron. Hay cosas que quieren hacer públicas y otras que no”, manifestó.

Por otra parte señaló que los representantes del Movic incumplieron con lo acordado dentro de las reuniones. “El día anterior a que explote esta polémica habíamos acordado, en base a una propuesta del PJ, oficializar la comunicación de la Convención a través de conferencias de prensa y comunicados oficiales para darle el mismo tratamiento a todos los medios y que se difunda la actividad que desarrollamos para toda la gente de Catriel. Habíamos acordado eso, que no se corte ninguno solo, y al otro día resulta que estamos en boca de todos por cuestiones que nada tienen que ver con la tarea de reforma. Yo hablo con todos los medios de forma igual y tratando de que sea sobre lo importante: el trabajo que realizamos dentro de la Convención, no polémicas instaladas por alguien. Pero bueno, creo que estamos pagando un poco la falta de experiencia por este tipo de manejos. Es una pena”, indicó.

“Una cosa es que yo discuta fuerte con un compañero durante una sesión y otra que se quiera sacar provecho de la exposición de nuestras diferencias buscando fogonear el “yo te dije, vos me dijiste”. A mi no me gusta eso. Siento que no es serio y no voy a entrar en eso”, concluyó sobre el tema.

El rechazo a la Comisión de Participación Ciudadana

“Tuvimos coincidencia con el PJ en armar una Comisión de Participación Ciudadana. Iba a permitir a la gente acercar algún proyecto, aportar algo y tener un ida y vuelta con los Convencionales. Para nosotros y el PJ era una necesidad. Pero no prosperó porque votaron en contra y se desarticuló. El argumento fue que esas cuestiones se pueden hacer desde los bloques. Yo entiendo que hay un cierto miedo a que la gente se involucre. Yo creo en la representatividad, pero también creo que la gente tiene que poder participar desde otro lugar”, cerró Delgado.

