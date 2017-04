Demoras en el inicio del sufragio por falta de urna

En la mesa 1489 de la escuela primaria 241 comenzaron a votar mas una hora después de la fijada para el inicio del acto eleccionario. ¿Cuál fue la razón? Una muy especial: no había urna. Grande fue la sorpresa de autoridades y votantes cuando tras el reparto de urnas y elementos para dar comienzo con el comicio se constató que para la mesa 1489 no había sido previsto ningún elemento, como si fuera poco las autoridades de mesa habían renunciado y no había quien se hiciera cargo: se vivieron momentos caóticos , con muchos cabildeos e incluso con discusiones y protestas por parte de quienes desde temprano hacían la fila para votar pues muchos de ellos debían hacerlo antes de irse a sus respectivos trabajos.

Finalmente pudo comenzar el sufragio, luego de una hora y media, y con la voluntad de los representantes de los diferentes partidos involucrados en la elección sumado a la solidaridad cívica de una votante que aceptó asumir como autoridad de mesa. Hubo que improvisar una urna, confeccionar un Acta de Inicio de Comicio y preparar las certificaciones que acrediten a las autoridades de mesa y partidarias, en medio de esto también debió hacerse un Acta para constatar que alrededor de 30 personas no habían podido emitir su voto por la demora en el inicio ya que tenían que dirigirse a sus trabajos e incluso había combis esperándolos a tal efecto.

Algunos otros inconvenientes detectados fueron la falta de sobres en algunas escuelas y los números consignados en certificados y actas no coincidían con los que figuraban en las Mesas. Otra cuestión que no fue tomada en cuenta es que en la Escuela Primaria 21 se instalaron Mesas en el primer piso con la consiguiente dificultad para aquellos votantes que tienen dificultades para movilizarse.

En el ojo de la tormenta, ante estas situaciones descriptas, se encuentra la Junta Electoral local. Y aun resta hacer el escrutinio después de las 18.

Comments

comments