Derecho a réplica: Viviana Germanier

Como trabajo denominamos el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas.

El trabajo les da posibilidades a los hombres y las mujeres para lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma de expresión y de afirmación de la dignidad personal.

En este sentido, el trabajo es el que hace que el individuo actúe, proponga iniciativas y desarrolle y pueda mejorar sus habilidades. El trabajo enseña al hombre a vivir y compartir con otras personas y con sus diferencias, a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en el equipo y no solo en sí mismo.

El trabajo permite que las personas aprendan a hacer las cosas con un objetivo determinado, ya desde temprano en la escuela. Gracias al trabajo el ser humano comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización profesional.

Es por eso que desde el 2011 cuando esta gestión comenzó a gobernar esta comunidad desde el gran apoyo popular que tuvo y sigue teniendo. Organizo un espacio propio para analizar esta problemática. Oficina de empleo, donde se trabajó en distintas demandas de la comunidad. Y de allí surge la Escuela de Oficio donde el Estado Municipal invierte una importante caudal de recursos con la finalidad de formar los recursos humanos a fin de que se desenvuelvan, desarrollen y puedan lograr sus propias metas. ¨Para asistir a los distintos cursos de capacitación que el gobierno municipal ofrece a la comunidad en distintos ámbitos como salud, deporte, cultura,computación, oficios varios jamás se ha pensado desde la mediocridad del sistema clientelar y han asistido a ellos todo aquel que lo ha querido y necesitado . Es más los servicios que ofrece el municipio a la comunidad no mira colores políticos , ni es , ni ha sido jamás el espíritu del Intendente Johnston por eso desafío a la convencional Talia Bobadilla que si tiene pruebas de lo que afirma se presente a la justicia.

El Estado Municipal no es el encargado de hacer cumplir las leyes laborales, para eso está el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Rio Negro. Y si algo se le ha valorado al gobierno Municipal desde el 2011 que ha sostenido con subsidios a un caudal de recursos humanos mientras logran ingresar al mercado laboral donde aspiramos todos insertarnos. Catriel no escapa a las generales de la ley, donde sabemos que hay una fuerte caída de la empleabilidad y hay que buscar alternativas para acomodarnos a los tiempos que corren con la problemática de la distribución del tiempos y las nuevas formas de empleo.

Y quiero decir personalmente, he asistido a personas que han necesitado de mi auxilio y lo hago con el dolor de saber que todos tenemos derechos y que todos somos iguales. No me alegra de que se abra un comedor pero si tengo que invertir de mis recursos para sostener a alguien que lo necesita no he titubeado ningún segundo. Y si infelizmente mi asesora de prensa no utilizo la palabra adecuada quiero decir que lo hizo sin ninguna mala intención y lo hemos conversado. Y si tengo que pedir disculpas a la sociedad por algo que he hecho mal no voy a titubear, pero no voy a tolerar la descalificación que hace de nuestra gestión ni a usted ni al medio que lo ha publicado por eso solicito urgente se publique mi derecho a réplica.

Viviana Germanier

Diputada Provincial por Juntos Somos Río Negro

Comments

comments