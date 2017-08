El conductor de una Ranger huyó tras ocasionar un choque en cadena

Catriel.- El conductor de una camioneta Ranger color negra huyó tras ocasionar un choque en cadena sobre la calle Roque Saenz Peña. La camioneta que circulaba en sentido sur impactó a una Renault Kangoo que intentaba ingresar a la avenida. Por el fuerte impacto y la inercia la Kangoo chocó a un Citroën c4 y a Peoguet 207 que estaban estacionados.

No se registraron heridos ya que los dos autos involucrados estaban sin ocupantes y estacionados sobre la avenida, mientras que el conductor de la Kangoo resultó ileso. Según algunos testigos presenciales la Ranger circulaba a gran velocidad. Al no registrarse heridos de gravedad la fuerza policial no interviene de oficio lo que complicará aún más determinar al responsable del incidente.

Un testigo del hecho expresó que pocos minutos antes del choque el ocupante del Citroën había descendido del auto para ingresar a una farmacia.

Comments

comments