El FIT Catriel pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Catriel.- Los integrantes del Frente de Izquierda local Maximiliano Aravena, Cecilia Molina y Franco Rodríguez pidieron por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por políticas urgentes para frenar la violencia de género y también en rechazo a la usina nuclear.

“Hoy estamos acá para expresarnos en contra de la instalación de la planta nuclear en la Patagonia, pero también queríamos pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado que hasta la fecha no se sabe donde está. Sabemos que se lo llevó Gendarmería Nacional en Esquel (Chubut) y que el responsable es el Estado, el gobierno de (Mauricio) Macri y (Mario) Das Neves”, manifestó Aravena.

“También quieren inculpar y tratar de guerrilleros a los mapuches para no reconocerlos ni el Estado chileno ni el Estado argentino. Pedimos por la aparición con vida de Santiago”, expresó Franco Rodríguez.

“Nos pronunciamos a su vez por Justicia inmediata y urgente por el caso de Anahí Benítez, todavía no hay avances. No se les da lugar a las declaraciones de testigos, no hay nada concreto y lo real es que desaparecen y mueren mujeres todo el tiempo en Argentina y todavía no hay políticas destinadas ni a defendernos, ni frenar esta problemática. Estamos en peligro constante y por eso desde el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda estamos pronunciándonos por estas cuestiones y también por el no a la planta nuclear y al mega-basurero petrolero en Catriel porque sabemos que es sumamente nocivo para nosotros los catrielenses y para la provincia. Va a producir una contaminación espantosa. Pensamos en nuestros seres queridos, nuestros hijos y las futuras generaciones y por esa razón es que decimos no”, cerró Cecilia Molina.

