El FpV, JSRN y Cambiemos ausentes en un debate con alumnos en Roca

El CEM 111 de General Roca organizó, a través de un grupo de docentes de Historia, Filosofía y Política de esa escuela, un debate cara a cara entre estudiantes de 3°, 4° y 5° año y referentes de las listas con postulantes al cargo de diputado nacional. Hubo una gran concurrencia de parte de los alumnos, pero solo asistieron representantes de 4 de las 7 listas. Los ausentes fueron los candidatos de los partidos gobernantes, el FpV (oficialismo local), Juntos Somos Río Negro (oficialismo provincial) y Cambiemos (gobierno nacional).

Hubo unos 200 estudiantes de 3°, 4° y 5 año presentes. Sorprendió el nivel de participaron activa de los jóvenes que llenaron de consultas a los candidatos ¿Qué piensan hacer con la yesera de Gómez que contamina y genera enfermedades respiratorias en los vecinos? ¿Qué importancia le van a dar a los barrios alejados de Roca?, preguntaron estudiantes a los precandidatos a diputados nacionales esta mañana en el CEM 111 a pocos días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sólo se presentaron cuatro de las siete listas de postulantes al cargo nacional: Nehuen Corbeletto (PTP) por la lista que lidera Magdalena Odarda, Diego Rodil por el Partido Socialista; Aurelio Vázquez por Izquierda al Frente y Norma Dardik por el FIT. Se sentaron en el panel y en tres minutos sintetizaron sus propuestas ante el público estudiantil.

Entre las principales inquietudes de los que tomaron el micrófono, estuvieron los problemas de contaminación de los ríos, las posturas de los candidatos en la Ley 2×1 para genocidas de la dictadura, violencia hacia las mujeres, recursos naturales y qué pensaban sobre la Nueva Escuela Secundaria, entre muchas otras preguntas.

Juan, un estudiante de 3° año que vive en Alta Barda conversó con “Río Negro”: “me queda un poco más claro a quién voy a votar, me gusta los que hablan de ayudar a la gente y no los que hablan de los demás. Los que faltaron pensaron en no darle importancia, para ellos era sólo un colegio, nos toman como menos”.

Dijo que el principal problema en la región es la contaminación en el agua y la falta de servicios en los barrios y que el país “está muy mal y pueden llegar a haber muchos saqueos por la falta de comida y trabajo, hay desocupación”.

Cintia Portiño, una de las docentes organizadoras, aseguró que “nos parece importante acercar a los chicos de 16 años para que puedan empezar a participar con su voto”.

“Queremos formar ciudadanos críticos y fortalecer los conceptos de democracia y participación ciudadana” agregó Jorge Rivamar, otro de los organizadores.

