El oficialismo no acompañó los proyectos de igualdad de género e inclusión trans

Catriel.- En la maratónica sesión de la Convención Municipal que se desarrolló el jueves en la Legislatura local, se trabajaron 40 proyectos de toda índole y con variada votación. Entre los proyectos que se legislaron habían dos vinculados a la cuestión de género. En ambos proyectos el Movic votó en contra. La iniciativa para la inclusión obligatoria de personas transgénero tampoco tuvo apoyo de la UCR y del ARI.

En la iniciativa del Partido Socialista (PS), de “Igualdad de Género” el oficialismo no tuvo acompañamiento para su postura por parte de las otras fuerzas. La moción fue aprobada por 9 votos afirmativos contra 6 negativos. El PS (2), el Peronismo (4), la UCR (2) y el ARI (1) dieron el sí. Los seis representantes del Movic votaron por el no. El argumento que esgrimió la convencional Adelaida Torres (Movic) fue que en uno de los apartados del proyecto hacía mención a crear un área que forme parte del organigrama local que se vincule con las demás y que defienda la ley. Si bien argumentaron estar a favor del espíritu de la ordenanza, no acompañaron la moción bajo ese fundamento.

El proyecto, que tiene luz verde y formará parte de la nueva Constitución Municipal, modifica el artículo 37. “Con la modificación el municipio afirma y garantiza la igualdad de oportunidades a todas las personas que habiten en la ciudad de Catriel, independientemente de su identidad de género auto percibida, expresión y orientación sexual en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a través de acciones positivas que garanticen su ejercicio efectivo en el ámbito privado y público”, dice la nueva redacción.

Para eso se debe crear un área que fomente, promueva acciones y genere políticas de intervención tendientes a restituir el goce de los derechos de la mujer y personas que se identifiquen con el género.

Los convencionales del Movic tampoco acompañaron otro proyecto del PS que postulaba que la municipalidad debía resguardar un cupo laboral para personas travestis, transexuales y/o transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el empleo público. Esta iniciativa no tuvo quórum y no será parte de la nueva Carta Orgánica. El PS y PJ apoyaron pero la mayoría dijo que no: Movic (6), UCR (2) y ARI (1).

