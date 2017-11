El recital de Fabiana Cantilo será al “aire libre”

Catriel.- Luego de la polémica desatada por la fallida entrega de entradas para el recital de Fabiana Cantilo, que dejó a muchos vecinos sin la posibilidad de acceder a las mismas, la organización del evento confirmó que decidieron realizar el show el 22 de noviembre al “aire libre” en la intersección de calle Pampa y Avenida San Martín desde las 20.

El dato fue confirmado tanto por el Intendente Carlos Johnston como por el Secretario del Sindicato de Petroleros Privados, Ceferino Leiva. De esta manera no habrá necesidad de conseguir entradas y cualquier ciudadano que desee disfrutar del recital no tendrá más que acercarse al lugar donde se desarrollará el mismo. “Se decidió hacerlo de esta manera por motivos de espacio y concurrencia. Sabíamos que había mucha gente que no iba a poder ingresar, entonces se optó por hacerlo al aire libre acá en Catriel. Nos pusimos de acuerdo con la Municipalidad de Catriel y por suerte va a ser un evento que podrán disfrutar todos”, expresó Leiva a VSNoticias.

