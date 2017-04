El tenis de mesa catrielense cada vez en mejor nivel

Disputado los días 14 y 15 de Abril, en el Palacio Municipal de los Deportes, los jóvenes representantes de nuestra ciudad, participaron del torneo Challenger en la ciudad de Mercedes en la provincia puntana, dejando nuevamente a Catriel en los mas alto.

El pequeño Ignacio Serra, con tan solo 7 años, participo en la categoría SUB 11, donde perdió en la zona dejando muy buena imagen.

Por su parte, Santiago Serra obtuvo el TERCER puesto en SUB 11 y perdió en 4tos en sub 13, mientras que Tobías Pereyra se consagro CAMPEÓN en SUB 11 y perdió en 4tos de final en SUB 13.

Párrafo aparte para Manuela Pereyra, que participó en tres (3) categorías; sub 13, sub 15 y Mayores por primera vez. En las 3 categorías obtuvo el título de Sub Campeón.

Manu cayó en la SUB 13 y SUB 15 ante la descendiente de Japón ABRIL OKUYAMA, pero sorprendió a la comunidad del Tenis de Mesa al jugar en la categoría MAYOR, donde pasó cómodamente primera en su zona al superar a destacadas jugadoras de Córdoba y Mendoza, cediendo solo 1 set y ganando en cuartos 3 a 0.

En semi final se enfrentó a Candela Romero, donde Manu la supera 4 a 0 y en la final cayo 4 a 0 ante la actual N° 2, la excelente jugadora Candela Molero de Mendoza, obteniendo el titulo se SUB CAMPEONA en categoría Mayor, con solo 10 años.

Manu actualmente se encuentra 1° en a nivel nacional en categorías SUB 11 y SUB 13, 5ta en SUB 15 y comienza a sumar en mayores.

Los próximos compromisos serán el 23 de abril, segunda fecha del torneo local en el SUM Municipal de Catriel; 29 y 30 Challenger Nacional en Mar del Plata; 5y 6 de Mayo Provincial y Clasificatorio para los juegos Evita en San Carlos de Bariloche.

Así mismo, del 17 al 21 de Mayo participará del SUDAMERICANO U 11 y 13 en Asunción del Paraguay donde MANUELA y TOBÍAS formaran parte de la delegación Argentina.

