Estos serían los 15 miembros de las Convención Constituyente

La Junta Electoral todavía no oficializó cómo quedó conformada la Convención Constituyente, pero extraoficialmente se sabe que habrá 6 representantes del Movic (Movimiento Vecinal de Integración y Cambio) que logró el 35% de los votos, 4 del Partido Justicialista (25%), 2 del Partido Socialista (15), 2 de la Unión Cívica Radical (11%) y 1 de la Coalición Cívica CC ARI (9%). Si bien las cinco fuerzas manejan los mismos datos -voto más voto menos- el órgano fiscalizador aseguró que “hoy” estarán los resultados finales del escrutinio que se desarrolló el domingo pasado y que define a los 15 representantes que modificarán la Carta Orgánica (CO).

Estos serían los 15 representantes: 6 del Movic: Adelaida Tores, Marcelo Bustos, Sara del Carmen Sepúlveda, Carlos Galdame, Marianela Hanndorf y Julián Mash; 4 del PJ: Mauro González, Talia Bobadilla, Emanuel Deus y Stella Maris Rodríguez; 2 del PS Daniel Delgado y Gisela Alvarez; 2 de la UCR Omar Simionato y Elmas Zarzur y uno del CC ARI: Javier Shüs.

Una vez que la Junta lo oficialice, la Convención se pondrá en funciones. La Constitución le da potestad a los constituyentes de elegir sus propias autoridades. Los tiempos que establece la ley son de un mes para organizarse y seis meses para definir la reforma. Es decir que el año que viene cuando los legisladores vuelvan a jurar, como cada año, lo harán sobre la nueva CO.

Los convencionales deben definir al presidente, vicepresidente, secretario legislativo y secretario administrativo, entre otros puestos. “Es algo que lo va a definir la Convención, ahora tenemos que esperar que la Junta oficialice a los 15 miembros”, explicó Marcelo Bustos, segundo en la lista del Movic. Se especulaba que la presidencia quedará en manos de la mayoría, pero Daniel Delgado del Socialismo invocó la ley: “Es algo que lo define la propia Convención”, indicó.

La modificación o implementación de algún artículo se definirá por mayoría simple, es decir que se necesitan 8 votos para promulgar cualquier propuesta. Cada iniciativa es particular, cada convencional puede proponer y luego, tras la deliberación, se somete a votación. Según el artículo 200 de la CO, el cuerpo tiene la facultad de dictar su propio reglamento, remuneración, presupuesto y definir su lugar de trabajo.

Comments

comments