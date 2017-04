Facundo Arceo sobre la elección del PJ: “Fue un éxito, se festejó con caravana y todo”

Catriel.- El legislador opositor y presidente del Bloque FpV, Facundo Arceo, conversó mano a mano con VientoSur Noticias sobre el nuevo escenario político que dejaron las elecciones del 9 de abril pasado, analizó el rol de la Junta Electoral en las mismas (la temática se publicará en un artículo el próximo número impreso de VientoSur Noticias) y nuevamente criticó al oficialismo y a los medios de comunicación. Esta vez los culpó del “fracaso” en la escasa participación de votantes y dijo que fue consecuencia de “no difundir la importancia de esta elección”.

Al mismo tiempo afirmó que en la elección de Convencionales se cumplió tanto “el objetivo de mantener el caudal de votos”, como “la misión” que tenía el peronismo en la puja electoral de meter al menos tres representantes y que “se festejo con caravana y todo” la obtención de cuatro bancas entre los 15 Convencionales Constituyentes que reformarán la Constitución de Catriel.

El análisis de los resultados del 9A

“El objetivo nuestro era en principio mantener el caudal de votos, que ampliamente lo superamos en relación a las elecciones pasadas. Y la misión era llegar a tres Convencionales. Este resultado es un éxito”, afirmó.

“Debido a que los medios oficialistas decían que nos iban a ganar por un 60% y el diario decía que la imagen positiva de la gestión era muy fuerte, estuvimos un poco “apechugados” pero creo que hicimos una buena campaña”, ironizó sobre las especulaciones mediáticas relativas al 9A.

Además, dio a entender que estos comicios le pueden llegar a sentar jurisprudencia de cara a 2019. “Tuvimos en Mauro (González) un muy buen candidato que estuvo muy bien acompañado por un grupo de gente joven, con muchas ganas; que se preocuparon y se prepararon. Y eso trajo el éxito que hasta festejamos con caravana y todo”, admitió. “Para nosotros es un puntapié para llegar al gobierno el día de mañana”, dijo sin cerrarle la puerta a una futura dupla con González en 2019.

“Debido al desgaste por la catarata de promesas incumplidas del gobierno actual nosotros tenemos la posibilidad de proyectarnos a futuro. Mauro puede ser uno de los candidatos a Intendente tranquilamente, tiene imagen, es abogado, joven, es de Catriel. Cumple con todos los requisitos y atributos para serlo”. Consultado sobre si -de emerger González como el próximo candidato del PJ a Intendente- harían dupla o lo definirían en internas, expresó: “Le tengo un profundo respeto y cariño, somos amigos y compañeros, veremos a futuro si hay o no internas. Eso todavía es prematuro. Tengo muy buena relación. Hoy nos vamos a dedicar cada uno a lo suyo, el a la Convención y yo a la Legislatura. Y en su momento evaluaremos que dice el partido”.

Críticas al oficialismo y los medios de comunicación

Consultado sobre los números del oficialismo señaló que “hay que hacer un balance de lo que fue la elección anterior y la actual”. En ese sentido vinculó la merma de votos del Movic en la elección a Convencionales con cuestiones relativas a la gestión del Ejecutivo. “En la pasada arrasaron con 60% de los votos y hoy un 65% está en contra de la gestión porque realmente no se preocuparon por difundir en los medios lo importante que era esta elección para las leyes que nos van a regir por 25 años a partir de que se sancione la nueva Constitución. Tenían los medios económicos para hacerlo y no lo hicieron”, recriminó.

Incluso argumentó que el bajo nivel de participación en el acto electoral por parte de los votantes es culpa del gobierno disparando a la vez contra los medios de comunicación. “Es responsabilidad del gobierno que no difundió la importancia de esta elección. Tienen todos los medios a disposición. Es más los tienen, para no decir comprados, “arancelados” y no los usaron. Por eso el fracaso en la cantidad de votantes”, opinó.

Sin embargo, paradójicamente, señaló que “la campaña de ellos fue muy superior, porque tienen a disposición el poder económico y también el del Estado, donde realmente nosotros ponemos la plata para una campaña más poderosa que la nuestra”. Argumentó que “el 65% -del padrón que votó- les dijo que no porque no cumplieron con el Hospital, por el proyecto de esta planta de tratamiento que nos va a traer complicaciones en la salud y porque la gente se da cuenta que el proyecto de los cerdos es dilapidar la plata”. “El pueblo quiere obras: asfalto, cloacas, ese tipo de hechos concretos. Y por eso el 65% le dijo no a la gestión (en las elecciones)”, concluyó.

Comments

comments