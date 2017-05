Germanier criticó la aprobación del presupuesto de la Convención Constituyente

Catriel.- La diputada provincial Viviana Germanier dialogó con VSNoticias sobre la aprobación del presupuesto de la Convención Constituyente de Catriel. Por mayoría la oposición aprobó contemplar $5.422.000 contra $3.211.000 del oficialismo. “Los recursos tienen que estar bien dirigidos, lo que han hecho no nos va a servir a los catrielenses”, opinó.

Según explicó la diputada, los 15 Convencionales “usan” al organismo para ir en contra del gobierno de turno. “Se está equivocando el objetivo de la Convención. Piensan que es un espacio para ir en contra de una gestión y no es para eso. Tenemos que estar atentos los ciudadanos porque la reforma de la Constitución es muy importante para Catriel” , manifestó.

Y argumentó que la propuesta de Movic, de que los cargos sean ad-honorem, no fue un capricho financiero. “Cuando planteamos la necesidad de no cobro, no era que no íbamos a hacer gastos de ningún tipo, se pensaba orientarlos a un asesor constitucionalista muy importante como el Dr. (Daniel) Sabsay. Por eso pensamos en que fuera todo ad-honorem”, indicó.

Los recursos tienen que estar bien dirigidos. Lo que han hecho ahora no nos va a servir a los catrielenses, no van a estar bien aprovechados. Nosotros pensábamos en un importante asesor constitucionalista que asesore a todos los partidos. Y si gastábamos el dinero en sueldos para cada uno, no íbamos a tener para ese asesor importante que tiene un importante costo. Yo hice una consulta por este caso de los Convencionales y el me dio la razón en cuanto a lo que planteaba”, señaló. Una consulta telefónica con el Dr. Daniel Sabsay ronda los dos mil pesos.

Por otra parte, insistió con su postura de que al no darle la presidencia de la Convención al Movic “no se respetó la voluntad popular”. Germanier manifestó que los Convencionales “tendrían que haber tenido en cuenta el resultado del 9 de abril cuando se expresó la ciudadanía”.

“Yo creo en el sistema democrático. Ellos no han han evaluado esta situación, no sé si por desconocimiento o por creer que ocupan un espacio neto de oposición. Pero no es el espíritu de la Convención que tiene que reformar la Constitución. El espíritu de la Constitución establece el respeto de la voluntad del 9 de abril, lo establece para el Poder Legislativo y se tendrían que haber regido por ese espíritu”, remarcó. La Constitución Municipal, en su artículo sobre la Convención, señala que es el cuerpo constituyente quien tiene la autoridad de reglamentar su propio estatuto y definir sus autoridades como finalmente ocurrió.

“Cuando decimos que es la voluntad del pueblo, por más que a mí no me guste, lo tengo que aceptar. Estuve en la Legislatura Municipal donde alguna vez se planteó que una intendente dejara su mandato antes de tiempo y yo planteé que tenía que terminarlo porque creo en la democracia. Por eso es que mi posición fue muy clara y muy firme. No está hablando alguien que no respetó esa regla del juego cuando no estaba en el oficialismo. Estuve mucho tiempo siendo cuestionada por mi banca cuando a mi me pedían la renuncia (como legisladora municipal) pero no lo hice por la convicción de que fui elegida por la voluntad de una minoría que tenia que representar. Por eso mi firmeza”, sentenció.

Y por último, volvió a criticar la decisión adoptada por la mayoría de los Convencionales respecto a aprobar cinco secretarios de bloque además de los dos secretarios de la Convención. “Personalmente creo que es importante saber que si un partido presenta candidatos, tienen que tener la suficiente formación para ejercer su mandato sin tener necesidad de contar con tantos asesores y secretarios. Nosotros cuando eramos minoría no teníamos secretario, estaba el de la Legislatura solamente y cuando tuvimos uno de bloque lo bancamos desde nuestro propio recurso. No era una cuestión de cargar todo gasto sobre el erario publico”, concluyó.

