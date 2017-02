Germanier sobre la Reforma Educativa: “Va a mejorar la calidad y la productividad de la docencia”

Catriel.- La legisladora provincial Viviana Germanier conversó hoy en exclusiva con VSNoticias para ofrecer su perspectiva sobre diversos temas que marcan el pulso del ámbito político en el inicio de 2017. El Hospital, las obras de las escuelas 195 y la 204, la crisis económica de la provincia, la reforma educativa del nivel secundario, las paritarias docentes y los proyectos de la gestión del Intendente Johnston para este año.

Crisis económica

En la previa de la sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial en la cual uno de los temas centrales será el endeudamiento que tomará Río Negro (emitirá bonos en dólares garantizados por los fondos petroleros) este año para financiar obras, producción e infraestructura, Germanier brindó su punto de vista. “Estamos en una situación crítica. No se olviden que para la provincia la mayoría de los recursos viene del Estado Nacional. Ha mermado muchísimo la coparticipación y por eso es fundamental recurrir al endeudamiento”, afirmó. Para aprobarlo es necesario una mayoría especial y hay expectativas latentes de saber cómo jugará la oposición en el recinto: “Más allá de los posicionamientos, esperamos que prime la sensatez de pensar en el bien común de los ciudadanos de Río Negro. Va a ser fundamental para continuar con el proceso productivo y las obras que hacen falta para la comunidad de Río Negro”, expresó.

Sostuvo que “otras provincias ya lo han hecho” y que “la gente puede estar tranquila porque el gobernador Alberto Weretilneck está continuamente gestionando y coordinando con todos los ministros de la Nación para cumplir con los rionegrinos de la mejor manera”.

Obras Públicas : El Hospital y las escuelas 195 y 204

“Sabemos que la gente está un poco ansiosa, estamos trabajando fuertemente con el Ministro de Obras Públicas Carlos Valeri, hay dos obras que ya se están haciendo y que la gente las puede ver al pasar por la calle Roque Sáenz Peña (Escuela 204) y también en Pedro Giachino (Escuela 195). Son dos escuelas emblemáticas que Catriel necesitaba y se están haciendo gracias a la gestión del Intendente -que recuperó y dono el predio- y la pericia del gobernador Weretilneck que le ha dado una respuesta a los catrielenses”, indicó.

Por otra parte, se hizo un tiempo para responder las críticas por las demoras en el comienzo de la obra del Hospital por parte de la oposición. “Cuando yo fui legisladora municipal, ellos eran gobierno, y ni siquiera existía un proyecto, pero no escuché a nadie del PJ reclamarle al Ministro ni a la Intendente de ese momento por las obras. Acá y ahora ya hay un proyecto en marcha y una empresa (Mocciola) que es la que va a realizar la construcción, pero no es una obra que vaya a durar poco tiempo, ni es una obra que puede empezarse así nomás. Es una obra de gran envergadura, hay que tener eso en cuenta”, subrayó. Y adelantó: “Seguramente en ahora en febrero provincia va a hacer entrega del aporte para que la empresa empiece a desarrollar la obra. El lunes vamos a estar en Viedma por este tema”.

“Para presentar un amparo judicial (por ese tema) hay que agotar primero todas las vías pertinentes y ahora no podemos decir que la provincia no esté trabajando. Cada paso que estamos dando, es un paso seguro, que nos acerca a la construcción del nuevo hospital. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino así que la legisladora municipal que opinó sobre el tema puede quedarse tranquila”, sintetizó y argumentó que, en parte, las demoras en el inicio de las obras se debieron a los problemas que trajo aparejados la tormenta del 1 de enero de 2016. “Cuando pasó lo de la tormenta el predio fue una de las zonas afectadas, por eso tuvimos que hacer de nuevo la nivelación, y trabajar tomando en cuenta las características del territorio. Estamos hablando de un proyecto de largo plazo y tienen que estar cerrados todos los aspectos”, explicó.

Los objetivos de la gestión

“El Movic ha venido a transformar la sociedad de Catriel. En el primer tramo del proyecto del Intendente Johnston se hizo foco en la obra pública, fue la prioridad, eso quedó claro. Ahora hay otro objetivo muy ambicioso que tiene que ver con desarrollar la autosustentabilidad municipal, estamos trabajando fuerte en eso, pensando en generar recursos que nos permitan realizar obras que a veces con otros recursos que dependen de provincia o de Nación no se alcanzar a concretar y poder darle una mejor calidad de vida a la mayor cantidad de habitantes posibles en nuestra ciudad”, aseguró.

La reforma educativa del secundario en Río Negro

“Yo soy docente y pertenezco al gremio. Respeto la posición que tienen, aunque no la comparto. Nosotros (el gobierno provincial) estamos haciendo una propuesta superadora que contempla cuestiones que ellos mismos han reclamado muchas veces. Creo que ahora están un poco confundidos y no se dan cuenta, pero una vez que esté funcionando, van a poder verlo. Hace años que es necesario ver realizados cambios en la escuela media. Queremos lograr que los chicos que van a la escuela puedan desarrollarse, crecer y construir su propio conocimiento. Además se va a mejorar la calidad y productividad de la docencia, generando más compromiso con la misma, también más pertenencia y participación. Todo eso se va a poder llevar adelante con esta nueva reforma. Tengo mucha confianza de que cuando esté plenamente en marcha nos va a traer muchas satisfacciones a los docentes, a los alumnos y a los padres”, opinó.

El conflicto entre Unter y el gobierno por las paritarias

“Creo que es normal que suceda por el contexto. El gremio siempre va a buscar defender a los trabajadores y obviamente siempre van a pedir más de lo que se da. Y es lógico que se de (el conflicto) porque estamos en una situación en que el gobierno no puede dar más. Yo creo que Alberto Weretilneck es uno de los gobernadores que ha tratado de mejorar las condiciones de los empleados públicos, ha hecho siempre el esfuerzo de intentar pagar en tiempo y forma. No nos olvidemos también que desde el año pasado hemos tenido un cambio de gobierno a nivel nacional y este no encontró el camino para hacer que despegue Argentina, esto repercutió en todas las provincias. En este momento estamos en una situación bastante crítica, eso hay que contemplarlo. Seguramente se tendrá que hacer un análisis profundo y se tomarán determinaciones, pero estoy convencida de que se va a llegar a buen puerto pensando siempre en que estamos hablando de la educación, que es una herramienta y un derecho de todos los argentinos”, afirmó.

La presentación de “Jónico y letal” de Paula Fava

“Es un orgullo y una alegría que ella pueda presentar esta obra literaria. Más allá de la cercanía afectiva que me une con ella, me gusta mucho leer lo que escribe, es una satisfacción y un logro muy grande para ella y para la comunidad de Catriel que tengamos la posibilidad de disfrutar a esta autora que es nuestra y nos representa de gran manera. Esta presentación es un espacio interesante para construir la identidad cultura de nuestra comunidad”, concluyó.

