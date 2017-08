Historia viva: Manu Pereyra es la campeona más joven del Grand Prix de Formosa

Manu Pereyra, con apenas 11 años, se consagró tricampeona nacional en el Gran Prix de Formosa en Sub-13, Sub-15 y en Mayores. Este último logro es histórico, nunca alguien tan joven se había consagrado en esa categoría. Tobías, su hermano, fue campeón en Sub-11.

Manu se consagró campeona frente a la local Magdalena Villalba en Sub 13 y Luz Zárate (de Chaco) en Sub 15. En cuanto al rival que derrotó en Mayores, la información aún no fue cargada a la página oficial de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Por su parte Tobías venció a Matías Vivas de Chaco en la final de la categoría Sub-11 y se consagró campeón de la misma. También participó de la Sub-13, donde cayó en cuartos.

De esta forma el tenis de mesa catrielense, que sigue creciendo poco a poco, demuestra una vez más estar atravesando su mejor momento y continua escribiendo páginas doradas en la historia del deporte nacional.

