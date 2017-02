Inició la pretemporada de vóley municipal

Catriel.- La Dirección de Deportes dio inicio a la pretemporada de Vóley en el área Competencia Federados (categorías sub 13, sub 14 y sub 15) que tendrá una duración de 10 días. Estará coordinada por Rómulo Aguilera Souza.

Los trabajos se desarrollan en la zona del autódromo y la subida al Ceferino y tienen como objetivo la puesta a punto física para encarar las competencias que se vienen. Luego de estas tareas de base, la pretemporada continúa en el SUM Municipal y el SUM del CET 7, con trabajos de técnica y táctica.

Por su parte, el área Iniciación Deportiva, que incluye las escuelitas de voley de los barrios, inicia sus actividades en el mes de marzo.

Fuente: Prensa Municipal

