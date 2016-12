Johnston a VSRadio: “A mí no me gusta poner notas, pero Macri no sacó un 8 ni ahí”

Catriel.- El Intendente Carlos Johnston fue el primero de varios entrevistados en el último y programa N°200 de VSRadio del año y el mano a mano, con un repaso completo por la politica nacional, provincial y local, dejó varias perlitas destacables. El titular del Ejecutivo comenzó el balance 2016 con un sincericidio municipal sin filtro: “Yo no soy de ponerme notas, pero Macri no sacó un 8 ni ahí”, respondió de arranque en una nota donde además habló de los proyectos para el año que viene, las obras públicas, la crisis petrolera, el giro hacia la diversificación económica y las energías renovables, la inseguridad, la pirotecnia, los servicios públicos, reforma de la Carta Orgánica, el arreglo de la Ruta Nacional 151 y la relación con la gente, entre otros temas. Escuchá la nota completa.

Paradoja catrielense. “Somos un municipio solvente en medio de una crisis de petrolera que está en marcha y latente. Con despidos o reteneciones laborales. Pero también son las reglas del juego. Nosotros tenemos que hablar en forma conjunta entre la CASEPE, la Secretaría de Hidrocarburos, el municipio, los superficiarios y los gremios. Vimos contrataciones en operadoras, como es el caso de Pampa Enegy, a empresas de Mendoza o de Neuquén trabajando en cosas que en Catriel hay capacidad para hacer y lo hicimos notar”, dijo en referencia al trabajo realizado desde la Comisión de Seguimiento y la audiencia pública en la localidad por la renegociación.

Responsabilidad empresarial y la diversificación económica. “Queremos que las empresas inviertan en el Plan Agrícicola-ganadero que va a dar trabajo a la gente de Catriel”, expresó.

Planes de vivienda y terrenos. “Estamos trabajando en eso. Entregamos ya 18 viviendas y vamos a entregar 12 más en febrero para completar las 30 que hicimos en conjunto con la Provincia. En marzo o abril vamos a entregar 32 viviendas más de las que se están haciendo. Además estamos trabajando con los gremios. Le vendimos terrenos a Petroleros Privados, Camioneros y Unter para sus afiliados. Esperamos que los sindicatos inviertan y sus asociados que se puedan construir la casa”, manifestó.

“También tenemos un cúmulo de gente, como mamás solteras y parejas con sueldos que no les permiten construir, que queremos hacerles y entregarles para fines del año que viene más de 100 viviendas. Ya están por empezarse las 60 del plan federal del IPPV y hay 42 viviendas más para organizarse en el barrio Preiss. Lloré dentro de una vivienda al ver como vivían personas que visité personalmente y que después pude entregarles la llave de una casa. Esas acciones políticas son las que más satisfacen”, reveló.

Pero a la vez advirtió: “Se viene para el año que viene la regularización del Lote 14 y Lote 15. Tenemos que dialogar, sentarnos con quienes ya están viviendo en ese lugar. Determinar la cantidad de mts2 de superficie para cada uno y ser solidarios porque es importante que todos tengan. Quiero destacar a la gente que espera sensatamente y no toma (terrenos). Tenemos un déficit de mil viviendas, pero no todas con las mismas características. Hay parejas con hijos que necesitan una casa y todavía pueden alquilar aunque necesitan una ayuda y familias que están viviendo en condiciones complejas. Al termino de este mandato vamos a regularizar bastante esta temática. Creo que vamos por buen camino”, cerró.

Seguridad. “Estamos trabajando en reforzar, pero también pasa por cuidarnos entre nosotros y en dejar, cuando se pueda y si viajamos, alguien encargado -un vecino o un pariente- que nos cuide y nos vigile el hogar para hacérselo más fácil a quienes delinquen”, instó. Y aseguró además que harán hincapié en los controles de alcoholemia para Navidad y Fin de Año pensando en prevenir accidentes.

Pirotecnia. “Está prohibido el uso y la venta del estruendo. Si se puede vender lumínica. No vamos tener un batallón controlando casa por casa quien tirá y quien no, uno apela a la sensatez de la gente. Algunos pueden traer desde afuera. La sensatez sería que no lo hagan o que otro vecino lo denuncie. Uno espera que se acate la ley. Los ruidos afectan mucho a los animales y a los menores”, afirmó.

2017. “Los enfoques serán en viviendas, iluminación en espacios verdes, circuito aeróbico iluminado en barrio YPF, loteos sociales, reasfaltado de algunas calles (Mosconi, Primeros Pobladores y Cacique Catriel) para que no se sigan deteriorando y se rompa la compactación. Hay 2 proyectos listos para licitar. La intersección entre Córdoba y Chubut y también la calle Cuba entre Mosconi y Libertad. Tenemos los informes finales del Plan Director de Desagues Pluviales, ahora hay que ver que costo tiene y empezar a ejecutarlo. Hay obras simples como cordones cunetas y otras que requieren entubaciones y demás. Ya sabemos a donde escurre el agua, hay que empezar a direccionarla”, sostuvo. Y agregó que continuarán con las políticas y actividades de Deportes y Cultura.

Convenio con INVAP. “Vamos a hacer un acuerdo entre Catriel y el INVAP para hacer un estudio de energía eólica en Parque Industrial, ver el tema de aerogeneradores (costarían 12 mil dólares cada uno) en diferentes sectores de la ciudad para interconectarse con la red de energía. También con la energía solar, aunque rinde un 20% menos, en el Plan Agrícola Ganadero para ir hacia un tipo de actividad como alternativa y complemento del petróleo”, reveló. Además destacó que ese tipo de inversiones sería una apuesta a futuro y una fuente de trabajo para los técnicos egresados del CET 21 de Catriel.

Problemas con la red de agua de barrio Preiss. “Estamos trabajando, está en funcionamiento la red nueva, pero tenemos problemas con la red vieja. Hay caños tapados, estamos hablando con la gente de ARSA para darle calidad en el servicio de agua a quienes estaban desde antes”, comunicó.

Ampliación de la red de gas. “El gasoducto va a ser licitado en febrero por la provincia. Vamos a pasar otro invierno sin gas, la obra va a demandar no menos de 6 a 8 meses. Cuesta 20 millones de pesos y es muy importante para el Parque Industrial y para ampliación de redes domiciliarias una vez que este listo”, subrayó.

Nuevos terrenos, Hospital, construcción del jardín N°43 y el Plan Cloacal. “No tenemos terrenos hoy, estamos esperando, en marzo o febrero del año que viene vamos a empezar. Esperamos darle solución durante todo el 2017 y 2018. También a la construcción del Hospital y el jardín 43, que es una obra muy importante, así como el Plan Director Cloacal que es una obra de Nación y demandaría dos años. Está aprobado en ENHOSA y en proceso licitatorio anunciado para junio de 2017”.

Arreglo de la Ruta Nacional 151. “Se va a empezar (en 2017), pero la estamos pidiendo hace rato. Uno cada vez que va al Valle se da cuenta que se torna cada vez más peligroso (transitarla) y pasando Puente Dique para el lado de La Pampa está peor todavía. Esperamos que empiecen lo más pronto con el tramo de Cipolletti para acá”, pidió.

Reforma de la Carta Orgánica. “Estamos proponiendo volver al sistema de Concejo, volver al sistema de Concejo (Deliberante), la figura de Vice-Intendente con cupo femenino, no más de 2 períodos (para ciertos cargos). Es fundamental que quede reflejada la no perpetuación del poder en la Carta”, expresó pidiendo memoria sobre las experiencias políticas del pasado.

“Vamos a conversar con la gente para escuchar propuestas, debe ser simple y contemplar todos los hechos y situaciones que nos pueden suceder de acá a 25 años más. Hay que darle conceptualidad al federalismo, a la división de poderes y los cambios para que los partidos políticos tengan que formar siempre nueva gente”, indicó.

Representantes políticos. “Yo siempre aspiro a que haya gente de Catriel en Ministerios y Secretarías provinciales, diputados nacionales -¿por qué no?- para que estemos bien representados. Hay que trabajar fuertemente, pero creo que tenemos gente preparada para estar en esos niveles de política”, aseguró.

Mensaje final. “En estos días uno se reencuentra con la familia. Uno debe reflexionar sobre lo que va a pasar, que uno espera siempre que sea mejor que lo que pasamos. La vida tiene esa dualidad. Hay unos que vienen, otros que van, tenemos que tener equilibrio para ver la vida como un continuo fluctuante. Espero que el 2017 sea un año de diálogo, de tolerancia, de equidad y que podamos realizarnos como ciudadanos de Catriel. Deseo a todos que les vaya muy bien y que en conjunto podamos tener un Catriel cada vez más integrado”, concluyó.

