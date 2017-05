Johnston encabezó el acto conmemorativo de la Revolución de Mayo

Catriel.- Ayer se realizó el acto oficial por la conmemoración del 25 de Mayo y la Revolución de Mayo en el SUM Municipal. El Intendente Carlos Johnston presidió la ceremonia, que contó con la participación de la Legisladora Provincial Viviana Germanier, legisladores y funcionarios municipales, autoridades policiales y eclesiásticas, instituciones y abanderados de los establecimientos escolares de nuestra ciudad.

En primer lugar, Viviana Germanier hizo un repaso de los acontecimientos que propiciaron el hecho histórico del 25 de mayo de 1810, para luego incluir un paralelismo con el momento actual de nuestro país en el que rescata la lucha “por un país más federal, en el que todas las provincias sean valoradas y tengan lo que les corresponde”.

En su alocución, la Legisladora Provincial también realizó una resignificación del concepto de libertad. “La libertad se hace cada día, construyéndola con trabajo, respetando la voluntad popular, forjando cada uno el lugar en el que queremos vivir”, remarcó.

En el discurso central del acto, el Intendente Carlos Johnston comenzó resaltando la importancia de la fecha “para todos los argentinos”, a la vez que destacó la figura de Mariano Moreno como uno de los protagonistas clave de la Revolución de Mayo.

Finalmente, Johnston puso de relieve, en una idea paralela a la Revolución de Mayo, la necesidad que Catriel sea autosuficiente. “No debemos quedarnos sólo con recibir regalías petroleras, tenemos que proyectar, incursionar en políticas de estado que superen esta gestión, pensando a largo plazo”, expresó.

“Tenemos un Estado fuerte y debemos defenderlo. Estamos apuntando a la creación de una empresa petrolera, para tener en un futuro no muy lejano la administración de un yacimiento, iniciativa ligada al plan estratégico agrícola ganadero. Iniciativas que se concretan a través de asociaciones público privadas, que son las que le van a dar a nuestras futuras generaciones el sustento económico que necesita Catriel para seguir haciendo obras”, agregó.

Por otra parte, la legisladora opositora del FpV Daniela Salzotto manifestó que desde el oficialismo no hubo ofrecimiento ni invitación para formar parte de los discursos en la fecha patria y se quejó del desarrollo del acto. “Sentí un profundo malestar porque es una fecha de todos y no nos tuvieron en cuenta para hablar y porque se intentó hacer apología político-partidaria trazando un paralelismo con la Revolución de Mayo para enaltecer su propia gestión en una fecha patria. Es algo que considero que no corresponde”, disparó Salzotto.

Los himnos nacional y rionegrino estuvieron a cargo del Coro Municipal Allcutüm y el festejo con danzas patrias puestas en escena por la Academia Nuevas Raíces, la Academia Municipal Las Calandrias. Además, las Juntas Vecinales de los barrios Ciudad de Catriel y Marini deleitaron a los presentes con chocolate y tortas fritas.

Comments

comments