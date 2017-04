La Justicia le solicitó información al Gobierno por la obra del hospital

Catriel.- Amparo hospital: La Jueza solicitó un pedido de informe al Gobierno Provincial

La jueza del Juzgado Civil n° 3 Soledad Peruzzi le solicitó al gobierno de Río Negro un pedido de informe sobre la obra del nuevo hospital para Catriel. Es para resolver el amparo que presentaron los legisladores del Frente Para la Victoria de Catriel, Daniela Salzotto y Facundo Arceo. Con esta información Peruzzi tendrá que resolver el pedido que realizó la oposición para que el gobierno ejecute la obra del nuevo centro de salud que es una promesa que data desde el 2014 por parte del gobernador Alberto Weretilneck.

La providencia sostiene que a pesar “sin perjuicio de que el agente Fiscal fundamenta su dictamen en una supuesta declaración de incompetencia de este tribunal” le solicita que indique si se ha finalizado el proceso de licitación, en ese caso que informe la empresa que se adjudicó dichos pliegos; si se dio inicio de la obra, el estado actual del avance de la obra indicando el porcentaje de construcción a la fecha entre otros puntos. Con esta información la Justicia resolverá finalmente si es competente en el recurso de amparo o no.

El amparo, que es un recurso que tiene como características la inmediatez, fue presentado a fines de febrero. Los primeros días de marzo la jueza le dio intervención a la fiscalía para que defina la competencia y la semana pasada el Ministerio Fiscal remitió el dictamen al juzgado pero no definió tal competencia. Ante esta situación la Jueza solicitó la información al estado provincial para resolver.

Los primeros días de abril se anunció que la obra comenzó con el trabajo de suelo pero no hubo demasiados avances. El gobierno tiene dos días hábiles para responder el requerimiento de la Justicia.

