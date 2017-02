Macri anunció el Plan Patagonia

-“Cuando vayas por primera vez a la casa de tus suegros lleva un vino que parezca bueno” suele decirte algún amigo cuando sabe que vas a pasar por esa prueba de fuego.

Eso debe haber pensado el presidente Macri en su primera visita oficial a Viedma la ciudad capital rionegrina, las veces anteriores que ha estado en Rio Negro han sido para vacacionar, y decidió reunir a todos los mandatarios patagónicos y anunciar el ambicioso Plan Patagonia con un discurso ora inflamado, ora afectado lleno de lugares comunes, expresiones deseos, alocuciones marketineras pero sin nada concreto; ni siquiera la puesta en marcha de un solo metro de asfalto, de pared o de cordón cuneta en el marco de tan ambicioso anuncio.

El jefe de Estado se reunió con los gobernadores de La Pampa, Carlos Verna; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Mario Das Neves; Santa Cruz, Alicia Kirchner; y Tierra del Fuego, Rosana Bertone, en la residencia oficial rionegrina. El encuentro no aportó un detalle de obras puntuales, y desde el Gobierno nacional le bajaron el tono a las ansias de quienes esperaban un mega-anuncio. En este sentido, en una conferencia de prensa en la que Macri no estuvo presente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que se acordaron “mejoras graduales pero concretas, más que dar lugar a grandes planes” y resaltó que se abriera una mesa de diálogo entre Nación y la Patagonia “que no se daba hace 20 años”.

No obstante, desde despachos nacionales mencionaron a este medio un Plan de Riego para multiplicar la superficie cultivable de la región y la intención de que la Patagonia se convierta “en uno de los centros mundiales de las energías renovables, sobre todo con la energía eólica”. El proyecto, recalcan, emulará al Plan Belgrano ideado para el norte del país.

Tomando en cuenta el modelo económico que impera en nuestro país desde diciembre de 2015, de tipo liberal corporativo, es probable que el plan se vaya adaptando a los intereses económicos del bloque de poder sobre todo en cuestiones sensibles como energía y recursos hídricos áreas donde Macri se ha mostrado proclive a beneficiar amigos, familiares y empresas ligadas a los integrantes de su gabinete. De allí el recelo mostrado por muchos dirigentes patagónicos con el anuncio presidencial, vaciado de contenido. Si por supuesto se mostró exultante el legislador rionegrino Sergio Wisky, aunque sin dar a conocer cuestiones concretas respecto a su alegría.

Tras la partida del Presidente hubo muestras de moderado optimismo en las huestes patagónicas y al mismo tiempo desde algunos sectores arreciaron las críticas resaltando que el Plan por ahora no pasa del plano de las ideas no es más que una idea y que el anuncio de Macri responde a congraciarse con la región más castigada en su primer año de gestión, mediante los tarifazos a los servicios públicos, la quita de reembolsos por puertos patagónicos, la falta de fondos para obras públicas, la discriminación en transferencias corrientes según el Estado provincial del que se trate.

Che y puedo llevar cualquier vino?

Nooo fijate que sea una botella linda, la presentación es todo

Y el contenido?

El contenido no importa… si por ahí no volves nunca mas

