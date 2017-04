Marcelo Bustos: “Vienen una vez cada 10 meses y con los guantes puestos”

Catriel.- El segundo Convencional electo por Movic, Marcelo Bustos, dialogó con VientoSur Noticias para hacer un balance post 9A. Aseguró que su partido fue el gran ganador de las elecciones y que los opositores “tiene que aceptar que perdieron”; que faltó mayor participación en las urnas y que el resultado final marcó el deseo de los que si votaron: mayor pluralidad. Además, sostuvo que “el liderazgo de (Carlos) Johnston no se erosionó” por los comicios y le pegó a “quienes vienen de afuera, siempre con las manos vacías, a criticar”.

Análisis de los resultados del 9A

Bustos comenzó remarcando que “el resultado ha sido importante, pudimos ganar”. Y analizó que “podríamos haber tenido mejor diferencia, pero hay varias cuestiones a tener en cuenta”. Por un lado señaló que “la gente quizás no tuvo la información total de lo que se votaba” y por otro lado remarcó que “esta no fue una elección en la que estuvo la figura de Carlos Johnston”.

“Eso la sociedad de Catriel, y especialmente los adversarios políticos, deben tenerlo en cuenta. Una cosa es con Johnston en la lista y otra sin Johnston en la lista. Creo que el liderazgo y la empatía que tiene Carlos con la gente de Catriel no ha sido erosionada. He leído opiniones de otras fuerzas que dicen “nos acercamos” o notas que dicen “ganó, pero perdió”. No fue así. En realidad fueron elecciones diferentes (2015 y el 9A). Esta es una que no estaba plebiscitando el gobierno municipal. Y es algo tragicómico que los dirigentes provinciales o nacionales de otros espacios políticos que han venido a la localidad, como siempre con las manos vacías, lo hayan querido mostrar así”, expresó.

Y sin nombrarla, apuntó fuerte sus cañones hacia María Emilia Soria. “Un diputado o un senador nacional representa a todos los rionegrinos, los de Catriel incluidos. Venir siempre desde afuera con las manos vacías a criticar es muy fácil. Estaría bueno que alguna vez lo hagan con algún aporte concreto, una gestión para la sociedad de Catriel, y no solo marquen presencia con la política confrontativa y la retórica incisiva. Vienen una vez cada diez meses y siempre traen los guantes puestos”, disparó contra la diputada nacional del FpV.

El análisis de la oposición

“Ellos tendrán mayoría, pero si se juntan. En una elección común (a Intendente) no se podrían juntar todos para ganar más votos: No veo al radicalismo conviviendo con el PJ, ni al Socialismo con el Justicialismo, no ha pasado nunca en Catriel. Después adentro de la Convención es otra cosa. Son todas personas respetables y con algunos tengo una relación de varios años y que va por fuera de la política. Tanto con (Omar) Simionatto, con Elmás (Roccasalvo), como con Mauro (González) o Talía (Bobadilla), tengo una relación de mutuo respeto. Emanuel Deus, por ejemplo, ha sido mi alumno y sé que es una gran persona. Obviamente después tendremos que buscar la forma de generar consenso desde adentro y con otras cosas sobre la balanza. También leí por ahí que (desde el oficialismo) vamos a tener que hacer alianzas. No, para nada. Aliarse implica otras cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de construir consenso y eso se consigue tratando de ser objetivo y aceptando cuando la propuesta del otro es mejor”, manifestó

¿Incide el resultado del 9A de cara a 2019?

“El resultado no va a incidir para nada. Era una elección atípica. Creo que es un análisis ocasional y nada más que eso. Tienen que asumir (los opositores) que perdieron. Los otros partidos, excepto el Socialismo, no sacaron más votos de los que sacan usualmente. Tocaron su techo en cuanto a cantidad de votos. También leí en algunos medios que el triunfo es de Mauro (González), me parece que desde el PJ van a tener que hacer un análisis puertas adentro para saber si el que “ganó” la elección como ellos dicen fue Mauro o fue el PJ. Pero lo que no se puede discutir acá es el liderazgo de Carlos Johnston y las obras que está haciendo este gobierno. Hay gente que no las quiere mirar, pero los invito a que pasen por la 204, por la 195 o por el jardín en el barrio Carod y vean como se está trabajando. Si el día de mañana encabeza Carlos Johnston una lista, que se olviden de pelear el primer puesto”, subrayó.

¿Puede surgir una figura política desde los Convencionales para 2019?

Pese a su análisis Bustos no le cerró la puerta a la posibilidad de que de los Convencionales pueda emerger una figura política que se haga fuera de cara a 2019. “Obvio que sí puede surgir. Pero hay que esperar falta mucho. Y quienes creen que en este trabajo de reforma se va a sobreponer lo técnico por sobre lo político, están equivocados. Lo que vamos a establecer son políticas públicas para los próximos 25 años. El que crea que vamos a ir hacer un código procesal está equivocado. Que los cabeza de lista hayan sido en su mayoría abogados o especializados en el ámbito legal no quiere decir nada. Son especialistas en derecho. Pero hay gente que conoce otros ámbitos. Hay temas muy puntuales como el medio-ambiente que se tienen que trabajar desde múltiples perspectivas y vamos a tener que deliberar”, aseguró.

“Creo que los intereses de esta elección y la de 2019 son diferentes. El compromiso que busca la sociedad es diferente. Se trató de ensuciar la cancha, se desvirtuó, quiero ver los que dijeron algunas cuestiones que no tienen que ver con la Convención Constituyente como lo van a plasmar en la reforma. Quizás encuentran alguna forma, pero lo veo difícil”, indicó.

Y dejó una crítica (no tan) solapada. “Me sorprende que gente que maneja muchísimo el paño, que está instruida y formada en el tema de legislación, crea que se van a poder poner en la Constitución cosas puntuales. La Constitución Municipal (CM) sirve para dar un marco legal en el que después se reglamenta con leyes puntuales. Es así. Y si no lo creen, que agarren la Constitución y se pongan a leer”, fustigó.

Poca participación en las urnas

“La sociedad de Catriel, con el respeto que me merece, no se interesó demasiado (en la elección). Espero que ese porcentaje que no votó, no sea después el que salga a criticar si la Constitución es buena o mala. El 100% de la sociedad tuvo la oportunidad de ir a las urnas y elegir que querían para Catriel. La mitad si fue, y lo hizo, dijo lo que quería: quieren pluralidad. Y nosotros vamos a trabajar por todos, por los que fueron y por los que se quedaron en sus casas”, concluyó.

